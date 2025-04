Duet polskich projektantów - Marcin Paprocki i Mariusz Brzozowski ponownie zaskakują. Tym razem odważną kampanią na sezon wiosna-lato 2016. Gołe pośladki i piersi... tego jeszcze nie było!

Nowa kolekcja młodszej linii - PLANTS by paprocki&brzozowski zainspirowana jest erą disco i klimatem kultowego klubu Studio 54, funkcjonującego w Nowym Jorku pod koniec lat 70.

Wśród najnowszych propozycji tej polskiej marki dominują sportowe fasony, które mieszają się z wieczorowymi kreacjami. Zaś mat kontrastuje z błyskiem. Tworzy to niezwykłą, pełną sprzeczności całość, która spodoba się wszystkim miłośniczkom najnowszych trendów.

Na ubraniach pojawiają się również przykuwające wzrok nadruki, w tym kule dyskotekowe, rozgwieżdżone niebo czy neony w klimacie NYC. Jednak największą niespodzianką są fluorescencyjne nadruki które świecą w ciemnościach!