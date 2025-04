Jakiś czas temu bielizna przestała być tabu i od tamtej pory z dumą pokazujemy seksowne koronki pod transparentnymi bluzkami czy w głębokich dekoltach. Tak samo dzieje się w body czy gorsetami. Teraz oficjalnie możemy wam powiedzieć, że garderoba nocna również wychodzi na światło dzienne. Piżamy i koszulki nocne to teraz wyjątkowy pomysł na codzienny look. Nawet w połączeniu z jedwabnym płaszczykiem przypominającym...szlafroczek.

Dzienne piżamy są hitem sezonu?

Jeszcze 3-4 lata temu w tego rodzaju ciuchach można było spotkać chyba jedynie Rihannę. Teraz piękne komplety piżamowe czy lekkie sukienki wykończone koronką dostaniecie prawie w każdej sieciówce (My znalazłyśmy spodnie, koszule i całe komplety w tym stylu w sklepach m.in.: H&M, Zara czy F&F). Nie mówiąc już o eleganckich butikach znanych designerów. Jedwabne, otulające nasze ciało zestawy doskonale sprawdzą się nie tylko podczas weekendowego spotkania z przyjaciółmi, ale również w połączeniu ze szpilkami na wieczornej imprezie.

Bieliźniane sukienki - gdzie je kupicie?

|Od lewej: Leigh-Anne Pinnock (2013r.), Pixie Lott (2010r.), Rihanna (2012r.) - fot. ONS.pl|

Trend tylko dla odważnych

Oczywiście jest to tendencja, na którą skuszą się jedynie prawdziwe fashionistki. Wiele z was na pewno określi je jako ofiary mody. My jesteśmy otwarte na nowe, modowe wyzwania dlatego z chęcią spróbowałybyśmy pokazać się na mieście w tego stylu ubraniach. Jednak może brakuje nam odwagi?

W tym sezonie ten trend lansowały wielkie domy mody, takie jak: Calvin Klein, Givenchy czy Alexander Wang. Jak widać to oni pokazują nowe oblicze buduarowego stylu. Jak wam się podoba ten pomysł? Czy są jakieś odważne fashionistki wśród naszych czytelniczek?

|Od lewej: Alexander Wang, Agnes B, Chloe - fot. FREE|

