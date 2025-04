Firma Philips prezentuje Beard Trimmer 9000 - pierwszy na świecie trymer do brody z prowadnicą laserową pomagającą mężczyznom perfekcyjnie wykonać dowolne strzyżenie zarostu. Unikalny system naprowadzania Philips Laser Guide wyświetla wyraźną czerwoną linię światła na policzku, linii szczęki lub szyi. Dokładnie w miejscu przycięcia włosów, co pozwala uzyskać precyzyjne i symetryczne strzyżenie, zarówno przy trzy-dniowym zaroście, jak i gęstej brodzie.

Reklama

"Regularnie rozmawiamy z mężczyznami o ich potrzebach w zakresie pielęgnacji zarostu. W tych rozmowach często pojawia się potrzeba posiadania narzędzia ułatwiającego precyzyjne i symetryczne strzyżenie. Szybko zauważyliśmy, że mężczyźni potrzebują jakiegoś rodzaju świetlnego lub laserowego systemu naprowadzającego, dającego im pełną kontrolę" - wyjaśnia Iza Rogulska, Communication Manager Philips Polska.

Philips rozpoczął zatem bliską współpracę z grupą mężczyzn, aby ustalić z nimi najlepszy kształt, grubość, szerokość i kolor urządzenia, w efekcie końcowym dochodząc do prezentowanej postaci trymera, która cechuje się także wysoką jakością, łatwością użycia, bezpieczeństwem, przystępną ceną i wytrzymałością.

Łatwo dostępna technologia laserowa

Unikalny system naprowadzania laserowego włącza się w prosty sposób przez naciśnięcie górnej części złotego pióra z tyłu trymera. "Wybraliśmy laser, ponieważ jest wyraźniejszy niż np. światło LED, co było wymogiem jasno formułowanym przez mężczyzn, z którymi pracowaliśmy - wiedzieliśmy, że linia naprowadzająca musi być mocna, cienka i precyzyjnie wyznaczona" - mówi Iza Rogulska.

"Oko to lepszy optyczny sensor niż np. wysokiej jakości aparat, co już wskazuje na poziom jakości, do jakiego dążyliśmy. Osiągnięcie wyraźnej, ostrej i cienkiej linii wymagało zastosowania wielu najnowocześniejszych rozwiązań technicznych, a także dogłębnej znajomości geometrii, optyki i inżynierii precyzyjnej. Jestem dumny, mówiąc, że naszym specjalistom udało się stworzyć trymer do zarostu inny, niż wszystkie pozostałe modele dostępne na światowym rynku" - podkreśla Marcin Molin, Regional Senior Manager w firmie Philips

Dwustronny element tnący zapewnia większą precyzję Trymer Philips Beard Trimmer 9000 jest wyposażony w dwustronny element tnący. Za pomocą głównego trymera można równomiernie i wygodnie golić twarz i szyję, natomiast element precyzyjny zapewnia idealne przycięcie zarostu w trudno dostępnych miejscach w pobliżu nosa i ust oraz wykończenie stylizacji.

Najważniejsze cechy trymera:

wyjątkowa prowadnica laserowa zapewnia precyzyjne, symetryczne rezultaty,

dwustronny trymer do precyzyjnej stylizacji z ostrzami o szerokości 32 mm i 15 mm pozwala golić wszystkie miejsca na twarzy,

17 blokowanych ustawień długości od 0,4 mm do 7 mm (co 0,2 mm) pozwala łatwo dobrać żądaną długość zarostu,

całkowita wodoszczelność ułatwia czyszczenie urządzenia pod bieżącą wodą,

z możliwością ładowania; akumulator wystarcza na 60 minut pracy, czas ładowania: 1 godzina,

wyświetlacz LED pokazuje wybrane ustawienie długości i poziom naładowania urządzenia.

Reklama

Rekomendowana cena detaliczna nowego trymera Philips wynosi 459,00 zł.