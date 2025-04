Pierścionki "half-finger" czyli noszone do połowy palca, najlepiej w dużej ilości to teraz absolutny hit! Nosi go mnóstwo gwiazd, zarówno polskich, jak i zagranicznych. Jego absolutnymi fankami są Rihanna i Beyonce. "Half-fingery" noszą też Anja Rubik, Zofia Ślotała, Patrycja Kazadi i oczywiście wszystkie znane blogerki.

Pierścionki "half-finger" - liczy się przepych

Kiedyś nosiłyśmy maksymalnie kilka pierścionków. Na jeden palec przypadał jeden pierścionek. Teraz liczy się maksymalne podejście. Pierścionki do połowy palca nosimy obok tych zwyczajnych, a w sumie wypada mieć kilkanaście pierścionków u obu rąk. Przesada? Skądże! Takie dodatki fantastycznie sprawdzają się przy zwykłych stylizacjach i dodają im pazura! My jesteśmy na "tak"!

Zobaczcie nasz przegląd pierścionków "half-finger":