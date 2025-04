Pepitka - popularny wzór sezonu

Pepitka to jeden z wiodących trendów sezonu. Nie tylko w klasycznym biało-czarnym wydaniu, ale także w bardzo modnym połączeniu czerni i niebieskiego. Zobaczcie jak nosić kurzą stopkę w wersji eleganckiej i mniej zobowiązującej.

fot. Mohito

Charakterystyczny wzór, który powrócił do łask już kilka sezonów wstecz, wciąż nie spada z piedestału. Pepitka wymyślona przez Coco Chanel, wciąż pozostaje symbolem elegancji i kobiecości. Nic więc dziwnego, że chętnie jest noszona przez kobiety i to w różnym wieku. Najczęściej pojawia się w stylizacjach klasycznych i eleganckich. Z powodzeniem można ją wykorzystać jako element stroju nowoczesnej businesswoman, na przyjęciu koktajlowym, czy niemal każdej uroczystości, słowem wszędzie tam, gdzie wymagana jest klasyka i elegancja.

Czasy, gdy pepitkę mogliśmy podziwiać tylko i wyłącznie na eleganckich garsonkach i płaszczach już minęły. Teraz, a i owszem kurza stopka pojawia się na ubraniach klasycznych, ale równie dobrze można zobaczyć ją na sportowych bluzach, czy legginsach. Pepitkę coraz częściej zestawia się także z innymi wzorami lub łącząc eleganckie elementy garderoby z typowo codziennymi. Dzięki temu powstają interesujące i niezobowiązujące stylizacje.

Oto kilka eleganckich propozycji, które doskonale sprawdzą się do pracy, na spotkanie z klientem, ważne wydarzenie czy wieczorne przyjęcie. Tu zdecydowanie króluje elegancja i klasyka.

fot. Mohito

Fot. Mohito, Medicine

fot. Topshop

fot. Nife

A teraz kilka propozycji mniej zobowiązujących i miksujących różne trendy. Taki styl doskonale sprawdzi się na co dzień do pracy (o ile nie zobowiązuje Was dress code), kolację we dwoje, czy wyjście z przyjaciółmi. Nie bójcie łączyć się z pozoru niepasujących ze sobą elementów, bo dzięki temu będzie ciekawiej i oryginalnie. Poza tym łączenie różnych wzorów jest teraz na topie, podobnie jak miksowanie stylów: eleganckiego ze sportowym, klasycznego z rockowym. Oto kilka stylizacji łączących style.

fot. Stradivarius

fot. Stradivarius

fot. Stradivarius

fot. Zara

A na koniec kilka propozycji z ulicy zarówno w wydaniu eleganckim, jak i przełamującym schemat klasyki.

fot. gvozdishe.com

fot. lookbook.nu

fot. an-van.com

fot. outsidefashioncatwalk.blogspot.com.es

A czy Wy chętnie sięgacie po pepitkę?