Lato niestety się już skończyło, ale to wcale nie znaczy, że wraz z nim odszedł modny i kolorowy manicure - tym bardziej, że za rogiem czeka już największy trend tej jesieni, czyli negative space jelly nails. Podobne paznokcie podbijały Instagram w poprzednim roku i już wtedy wywoływały bardzo skrajne opinie. Dzisiaj, w nieco odmienionej wersji są równie gorącym tematem dyskusji na urodowych profilach w mediach społecznościowych.

Paznokcie negative space jelly - jak wyglądają?

Długie przezroczyste paznokcie nosiłyśmy latem 2019. Jesienią w tym roku powracają, jednak nieco odmienione. Główną rolę w tym trendzie gra... naturalna płytka paznokcia. Dzięki temu manicure wygląda naturalnie, bardzo subtelnie, a do tego... przedłuża nieco czas, przez jaki możemy go nosić, ponieważ odrost będzie o wiele mniej widoczny.

Subtelny french manicure o pastelowych końcówkach to jeden sposób, na który ten trend w stylizacji paznokci może wyglądać. Minimalistyczny brokat, delikatne wzory i efekt ombre to idealny sposób, by swojej jesiennej stylizacji dodać trochę życia.

Jeśli zamiast pastelowych paznokci wolisz mocniejsze, ale nadal stonowane i eleganckie barwy, wybierz inny ogromny trend w manicure - szylkretowe paznokcie. Ten wzór przypominający nieco klimaty retro jest prawdziwym hitem także i tej jesieni. Dymne barwy połączone z czernią i brązem dodadzą wdzięku twoim dłoniom i pięknie będą prezentować się z biżuterią.

Jak wykonać ten manicure w domu?

O ile długie paznokcie o kształcie stiletto czy ballerina radziłybyśmy pozostawić do zrobienia profesjonalistce, tak krótsze migdałki spokojnie zrobisz sama w domu. Negative space jelly nails wbrew pozorom nie są trudnym wzorem na paznokciach. Będziesz potrzebować do nich jednak kilku rzeczy.

Po pierwsze, te paznokcie nie udadzą się bez lampy UV. Coraz więcej kobiet decyduje się na wykonanie hybryd w domu, a potrzebny sprzęt salonowej jakości możesz kupić za niewielkie pieniądze. Po drugie, będziesz potrzebować szablonów do przedłużania paznokci oraz specjalnej bazy lub żelu, dzięki którym dodasz im kilka milimetrów długości. Gdy utwardzisz paznokcie w lampie, spiłuj ich krawędzie, by nadać im pożądany kształt.

Gdy już się z tym uporasz, przyjdzie czas na tę przyjemniejszą część - malowanie. Tu ogranicza cię jedynie twoja własna wyobraźnia (i prawdopodobnie zdolności plastyczne). Pamiętaj, że dużym trendem na jesień 2020 jest minimalizm. Delikatny, półprzezroczysty french z kilkoma cząstkami grubszego brokatu będzie idealnym lookiem, który sprawdzi się na każdą okazję.

