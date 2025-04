Paulina Sykut pojawiła się na środowym pokazie mody Roberta Kupisza na lato 2016. Dziennikarka zamiast stylizacji z dresem (taki był dres code imprezy projektanta), postawiła na klasykę. Miała na sobie sukienkę mini w geometryczny wzór z żorżety z półokrągłym dołem. Krój ten doskonale pasuje do jej filigranowej figury. Gwiazda uzupełniła swój look niewielką kopertówką w kształcie diamentu i szpilkami na wysokim obcasie. Mocno podkreślone rzęsy i kości policzkowa a także intensywny manicure sprawił, że całość prezentowała się bardzo dobrze.

Paulina Sykut na pokazie Roberta Kupisza

Projekt ten pochodzi z wiosenno-letniej kolekcji duetu Thecadess. Kreacja ta kosztuje ponad 1600 złotych. Gwiazda zestaw uzupełniła klasycznymi szpilkami Jimmiego Choo - model "Anouk". Koszt tych bucików to ok. 2800 złotych. A na koniec kolejny polski akcent a mianowicie słynna torebka Sabriny Pilewicz. Kremowy model z fakturą skóry krokodyla w sklepie internetowym designerki kosztuje ok. 550 złotych.

Jak widać znana dziennikarka nie oszczędza pieniędzy na dobry wygląd. Poza tym każdy z elementów jej stroju jest na tyle uniwersalny, że będzie mogła je miksować na wiele sposobów przez lata. Sukienka Thecadess będzie prezentować się również dobrze w połączeniu z trampkami a szpilki Jimmiego Choo np. z poprzecieranymi dżinsami.

