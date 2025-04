Wśród modnych płaszczy na zimę 2021/22 płaszcz w kratę bije rekordy popularności. Jest on doskonałym pomysłem na podkręcenie stylizacji. Może mieć różne fasony i łączyć w sobie kilka modnych kolorów. Pamiętaj też, że do wyboru masz kilka rodzajów kraty jak szkocka, vichy czy pepitka. Jeśli właśnie szukasz nowego płaszcza, koniecznie zastanów się nad modelem w kratę. Paulina Sykut-Jeżyna już taki ma! Nadchodzące wyprzedaże Black Friday to świetna okazja, by też taki kupić!

Jedną z miłośniczek płaszczy w kratę jest Paulina Sykut-Jeżyna. Prezenterka zdecydowała się na oversize-owy płaszcz okraszony wzorem w pepitkę w kolorze beżowym. Jej model pochodzi z kolekcji marki Missu Design i kosztuje 460 zł. Pepitka to obecnie bardzo popularny rodzaj kraty. Na okryciach wierzchnich wygląda naprawdę stylowo i dodaje klasy. Taki płaszcz możesz nosić na różne sposoby. Idealny do stonowanych kozaków, jeansów i gładkich sukienek. Podobne modele znajdziesz w Sinsay, Reserved, Top Secret czy Born2be. Warto się skusić!

fot. Paulina Sykut w płaszczu w kratę / Instagram, Sinsay, Born2be

Zimą warto też postawić na wełniany płaszcz w kratę, który jest bardzo ciepły i modny. Do wyboru mamy modele o prostym fasonie pudełkowym albo wiązane w talii. Bardzo stylowy płaszcz w kratę ma w swojej szafie Sylwia Bomba. Gwiazda zaprezentowała się w nim na specjalnej sesji zdjęciowej ze swoją córeczką. Urocze zdjęcie i świetna stylizacja! Wełniany płaszcz wygląda elegancko i dodaje klasy. Możesz go nosić także na specjalne okazje. Podobne modele znajdziesz w Sinsay za 139,99 zł. Warto zajrzeć też do Renee czy Reserved. Na Black Friday ceny będą znacznie niższe. Już teraz wybierz model, który upolujesz!

fot. Sylwia Bomba w modnym płaszczu / Instagram (Sylwia Bomba), Sinsay, Renee

Już teraz na wyprzedażach możesz znaleźć ciekawe i modne fasony płaszczy. Nie musisz się decydować tylko na te w kratę. Bardzo popularny jest także beżowy płaszcz, który jest uniwersalny i zawsze wygląda dobrze. W Born2be znajdziesz model, który obecnie kupisz za 229,99 zł. W tym samym sklepie znajdziesz też stylowy płaszcz wełniany z futrzanym kołnierzem. Ze specjalnym kodem do kupienia za 244,99 zł. Promocje znajdziesz też w Cropp. Możesz skusić się na futrzany płaszcz za jedyne 99,99 zł albo na długi, wełniany model za 199,99 zł. Łap okazje już teraz albo poczekaj na jeszcze większe zniżki na Black Friday!

fot. płaszcze damskie z wyprzedaży / Born2be, Cropp

