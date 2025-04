Paulina Krupińska to bez wątpienia jedna z najpiękniejszych Polek. Miss Polonia pojawiła się w ostatnim czasie na prezentacji wiosenno-letnich kolekcji LPP. Na tę okazję wybrała niezobowiązujący zestaw, który dzięki białej koszuli zyskał odrobinę elegancji. Czarne dżinsy, szary płaszcz, efektowny kapelusz i wygodne botki - to musiało się udać. Do tego fantazyjna, mała torebka przewieszona przez ramię. My jesteśmy na tak! Musimy przyznać, że zachwyca nas również figura Pauliny. Przecież kilka miesięcy temu została mamą. Widać, że macierzyństwo jej służy!

Zainspiruj się stylem Pauliny Krupińskiej

Podobny szary płaszcz i wypatrzyłyśmy na wyprzedaży w Mango - teraz możecie go kupić go o połowę taniej. Z tego samego sklepu pochodzi czarna kopertówka zdobiona bardzo modnymi frędzlami. Klasyczne spodnie dżinsowe znalazłyśmy H&M, biała koszula to element kolekcji marki Escada Sport, a czarny kapelusz pochodzi z Topshopu. Do tego jeszcze tylko wygodne szare botki. My postawiłyśmy na markę uwielbianą przez gwiazdy - Celebrity.

fot. ONS/kolaż polki.pl

