Ten delikatny rozbielany kolor jest bardzo subtelny i odpowiedni na wiele okazji - randkę z ukochanym, wesele przyjaciółki czy obiad z rodzicami. Pastelowy róż jest jednym z dominujących trendów w tym sezonie. Wybrałyśmy dla ciebie najciekawsze propozycje ubrań i dodatków na lato. Zobacz!

Reklama

Komu pasuje pastelowy róż?

Pastelowy róż pasuje praktycznie każdemu. Ten odcień świetnie wygląda zwłaszcza na muśniętej słońcem skórze. Róż to kolor przede wszystkim wiosennych i letnich stylizacji. Dobrze prezentują się w nim blondynki o delikatnej urodzie, ale również brunetki. Im ciemniejsze masz włosy, tym bardziej nasycony powinien być odcień ubrań. Przy blondzie możesz sobie pozwolić nawet na różowy oscylujący na granicy bieli.

Ten rozświetlający cerę kolor w magiczny sposób ujmuje lat!

fot: screen Instagram

Słodki kolor waty cukrowej dodaje dziewczęcego uroku i powiewu lata. Nic dziwnego, że jest tak często ubierany przez kobiety na całym świecie.

Czy to wystarczy, aby przekonać cię do noszenia ubrań w odcieniu pastelowego różu? Jeżeli nadal uważasz, że to nie jest kolor dla ciebie, to może zdecydujesz się na dodatki w tym modnym kolorze. Torebka lub buty są niewielkim elementem stylizacji, a sygnalizują otoczeniu, że doskonale orientujesz się w najnowszych trendach.

Jak nosić pudrowy róż?

W różu, zwłaszcza tym pudrowym, nie musisz, a wręcz nie powinnaś wyglądać jak słodki cukierek. Nie przesadź więc z liczbą elementów garderoby w tym kolorze. Wystarczy jeden, a dobrze dobrany.

Pudrowy róż łącz ze stonowanymi kolorami. Będzie świetnie wyglądał w połączeniu z bielą, czernią, granatem, szarością czy błękitem. Takie kolory zrównoważą słodki i dziewczęcy charakter stylizacji.

W popularnych sieciówkach znajdziecie praktycznie każdy element garderoby w kolorze pudrowego różu - seksowne sukienki, modne spódnice, fantazyjne bluzki, praktyczne spodnie, ekstrawaganckie ramoneski czy klasyczne marynarki. Pastele bardzo dobrze wyglądają w wersji total look.

Więcej modnych ubrań i dodatków:

Reklama

Ten print każdego lata wraca jak bumerang. Będziesz zachwycona nową kolekcją Reserved!Modne sneakersy do 100 złotych? Zobacz, co wybrałyśmy i zaszalej na zakupach Są nie tylko modne, ale także twarzowe i kobiece. Pastelowe sukienki to hit lata!