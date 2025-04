Wiosną i latem 2014 w naszych garderobach nie może zabraknąć pudrowych, pastelowych odcieni. W związku z tym przygotowałyśmy dla was zestawienie najmodniejszych ubrań w pudrowym różu. Nie było to trudne, gdyż w niemal każdej popularnej sieciówce znajdziecie mnóstwo modnych ciuchów w tych odcieniach.

Pastelowe ubrania na wiosnę 2014 to hit!

Pamiętajcie, że w nadchodzącym czasie najmodniej będzie nosić total looki. Zestaw ubrań i dodatków w odcieniu pudrowego różu to czysta ekstrawagancja, ale współczesna moda na to pozwala. A my możemy się poczuć, przynajmniej odrobinę, jak Audrey Hepburn, czy Jackie Kennedy-Onassis. Chyba nikt lepiej nie ogrywał tego koloru. Ale do sedna! Sprawdźcie, co dla was znalazłyśmy. Jesteśmy przekonane, że wśród naszych propozycji znajdziecie coś w sam raz dla siebie.

Zajrzyjcie do galerii z pastelowymi ubraniami w odcieniu pudrowego różu: