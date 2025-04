Większości z nas pastele kojarzą się z letnimi miesiącami. Jednak w tym roku zrywamy z tym mitem i przekonujemy was, że te delikatne kolory są modne również jesienią. Nie wierzycie? Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie, jakie ubrania znajdziecie obecnie w polskich sklepach.

Pastelowe ubrania na jesień? Czemu nie!

Mimo że jesień kojarzy się głównie z czerwienią, brązami i różnymi odcieniami pomarańczowego, to czasem warto zerwać ze starymi przyzwyczajeniami i postawić na coś nowego. Tym razem przekonujemy was do ciepłych swetrów, długich spodni, stylowych kamizelek, eleganckich płaszczy, a nawet ekstrawaganckich futer w delikatnych pastelowych kolorach.

Jesienią w popularnych sieciówkach znajdziecie najwięcej rzeczy w kolorze delikatnego fioletu i różu. Jednak na sklepowych półkach znajdziecie również ubrania w odcieniach błękitu, brzoskwini i delikatnego kremu. To jaki odcień wybierzecie, zależy jedynie od waszych upodobań i nastroju.

