Pastele to podstawa i jak się okazuje można o nich prawić przez cały sezon. A nawet zimą! Projektanci lansują je prze cały rok (Manish Arora, zdjęcie powyżej). Jednak tym razem chcemy przykuć waszą uwagę do miętowego odcienia zieleni. Sprawa jest prosta bo występuje w wielu wersjach od mocnego niemal odblasku po stonowany, bardziej naturalny. Każda z was może wybrać ten, który będzie jej najbardziej pasować. Zatem gdzie szukać i jak nosić miętę latem 2015?

W sklepach znajdziecie dosłownie każdy element garderoby w tym kolorze. Sandałki na obcasie, szorty, sukienki i dodatki - wszystkich opanowało pastelowe szaleństwo. W końcu bez nich nie można się obejść...? Mięta świetnie pasuje do innych kolorów w tej bladej wersji, ale także w total looku. Jednak trzeba uważać bo łatwo można przekroczyć granicę kobiecości i stworzyć nazbyt infantylny look.

Miętowe szaleństwo latem 2015

Mięta jest boska!

Pięknie pachnie, jest zdrowa (nic dziwnego, że marki stawiają na kosmetyki z tą rośliną), a do tego wygląda się w niej fantastycznie. Zaś pastelowa mięta to iście wiosenny kolor, ale za to latem pięknie podkreśli opaleniznę. W naszej galerii oprócz ubrań znajdziecie również odrobinę plażowej mody. Bikini w tym odcieniu to istna świeżość. Doskonale wtedy wyglądać będzie z bielą lub czernią - szał!

W galerii znajdziecie ubrania i akcesoria, które cenowo startują od ok. 19 złotych. Specjalnie dla was zajrzałyśmy do popularnych sieciówek poszukując najlepszych ofert cenowych: F&F, H&M, Tally Weijl, Solar, Simple CP, Top Secret, Taranko, Carry i inne.

