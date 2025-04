Pastele kochamy niezmiennie od wielu lat, nawet zimą kreatorzy mody lansują ten trend w każdej formie. W związku z tym wybrałyśmy 20 modeli przytulnych sweterków w pięknych, pastelowych odcieniach różu, brązu i niebieskiego. Na pewno znajdziecie wśród nich coś specjalnie dla siebie.

Modne pastelowe swetry na chłodne dni

Wybrałyśmy się na wirtualne zakupy do polskich sieciówek tj. Top Secret, Troll, New Look, F&F, New Yorker, Camaieu, czy River Island. W naszym zestawieniu znalazły się modele z grubym splotem, krótkie modele świetnie pasujące do spódnic ołówkowych, oraz te dłuższe, które świetnie sprawdzą się do legginsów i grubych rajstop. Zatem do dzieła! Zajrzyjcie do naszej galerii i znajdźcie coś dla siebie.

