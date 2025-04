Uwielbiamy pastele, dlatego cieszymy się, że po raz kolejny znalazły się w najważniejszych trendach na sezon wiosna-lato 2015. Delikatne rozbielone kolory są bardzo subtelne, dlatego pasują prawie każdemu i są odpowiednie na wiele okazji - wesele siostry, urodziny przyjaciółki, randkę z ukochanym i na co dzień. To wystarczy, żeby przekonać was, że warto mieć w swojej szafie chodź kilka ubrań i dodatków w tych delikatnych kolorach? Nie? To zajrzyjcie do naszej galerii!

Pastelowe sukienki na wiosnę 2015

Jeszcze kilka lat temu musiałyśmy poddać się sezonowej dyktaturze jednego kolory. Na przestrzeni kilku ostatnich sezonów nosiłyśmy ubrania w odcieniu: miętowym, lawendowym, pudrowo różowym i błękitnym. Na szczęście te czasy mamy już za sobą! W sezonie wiosna-lato 2015 każda z nas decyduje, co najbardziej pasuje do jej stylu i osobowości!

Tym razem przed wami subiektywny przegląd najładniejszych sukienek na wiosnę 2015. Wybrane przez nas modele pochodzą z kolekcji popularnych marek odzieżowych, ale znalazło się również kilka propozycji od polskich projektantów.

