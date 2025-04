Paryż to stolica miłości, sztuki i mody. Styl uliczny prezentuje się na wysokim poziomie, za sprawą doskonałej znajomości trendów. W końcu ta metropolia jest znana ze sowich tygodni mody i najsłynniejszych stylowych marek. Oto jakie trendy najbardziej przypadły Paryżankom.

Paryska moda uliczna to pomysł od stóp do głów - makijaż, fryzura i stylizacja są na wysokim poziomie. W tym sezonie najbardziej lubiane trendy to militarny, cieliste kolory, futra oraz lat 70-te i 80-te. Paryż znany ze swojego szyku i umiarkowania, jaki się propaguje w najznakomitszych domach mody, zaczyna od tego odchodzić. Na ulicach widać ogrom warstw i dodatków. Ważne są buty, torebki i nakrycia głowy...

Wielki powrót brwi został natychmiast przechwycony przez modę uliczną. W makijażu podkreślamy tylko jeden element (usta, oczy lub policzki). Subtelność w wyrazistych konturach jest oceniana na piątkę z plusem. Nas urzekła stylizacja z koszulą w paski. Widać tu duch tradycyjnego stylu francuskiego - romantyzmu ubranego w prostotę.

Czerwień i po raz kolejny makijaż odwołujący się do najnowszych trendów. Czarna kreska charakterystyczna dla trendów lat 60-tych została zastąpiona białym kolorem. Komplety w tych gorących barwach cieszą się dużą aprobatą Paryżanek.

Szyk i elegancja przeplata się ze swobodą i luzem. Jak widać wystarczy jeden zdecydowany element, by stylizacja wyglądała perfekcyjnie. Może to być duża marynarka w kolorze beżu, finezyjna broszka bądź fantazyjny szalik.

Koszule o gładkiej, lekko połyskliwej teksturze doskonale komponują się z subtelną biżuterią. Dla odmiany można wybrać te bardziej prześwitujące, stawiając na dobrą bieliznę. Ulubione zestawienia Francuzek to cieliste kolory z tradycyjną czernią i granatem.

Możesz też postawić na połączenie cielistości z zielenią militarną, tak jak powyżej. Co istotne, elementy wojskowej mody nosimy do delikatnych ubrań (sukienki, kombinezony, spódnice itd). Takie stylizacje coraz częściej widzimy wśród gwiazd.

A propo kombinezonów - są jak najbardziej na topie od momentu kiedy ponownie pokazały się na letnich wybiegach. Obowiązkowo nosimy do nich wysokie buty platformowe. Element podkreślający talię, również się przyda dla dopełnienia kobiecej sylwetki. Może to być pasek lub długi naszyjnik w wersji max.

Francuzki preferują trendy futrzane w wersji ostentacyjnych płaszczy. Długie futra są jak najbardziej na topie i jak widać można je łączyć z trendami skórzanymi, rockowymi jak i stylem współczesnej kowbojki.

Jasne kolory wciąż cieszą się dużą popularnością w modzie ulicznej dlatego, że błyskawicznie nadają subtelnego looku. Nam przypadł do gustu jasny płaszcz ze zwykłymi czarnymi getrami i brązowym paskiem w talii.

Kraciane płaszcze w wersji XXL są zainspirowane panującymi budrysówkami. Francuzki mają własną wersję interpretacji mody Angielskiej i wykonują ją w stylu rockowym oraz grungowym. Vintage również wiedzie prym w stylizacjach paryżanek.

Wśród młodych kobiet wciąż bardzo popularne są kuse szorty noszone do dłuższej góry. Można również je nosić do getrów, ale obowiązkiem są wysokie obcasy- połączenie tych długości sprawia, że nogi ciągną się do samego nieba.

Kolor jest mile widziany, a najmilej zieleń, pomarańcze i błękity z turkusami. Ciepłe odcienie od piasków po bursztyny doskonale pasują do barw zielonych. To połączenie ma w sobie ironię świątecznego zamieszania.

Tak zwane Camele robią furorę już od końca lata. Kolor wielbłądziej skóry poprawia wygląd naszej cery która z racji pory roku blednieje. Paryżanki łącza go ze wszystkimi trendami i jak się okazuje do każdego pasuje.

Na koniec nie mogło zabraknąć kapeluszy. Pasują do sukienek jak w pokazach Kenzo oraz do spodni (styl garniturowy jest ich idealnym uzupełnieniem). Po raz kolejny sprawdzają się warstwy.

A wam jak przypadła do gustu moda z ulic Paryża?