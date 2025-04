Początkowo parka była kurtką do kolan, która miała duże kieszenie i kaptur. Wypełniana była najczęściej puchem pochodzenia naturalnego i miała oliwkowo-zielony kolor. Dzisiaj jej krój ma wiele odsłon i modyfikacji kolorystycznych.Nie zmieniło się jednak to, że jest jedną z najwygodniejszych i najbardziej praktycznych kurtek w historii.

Parka na jesień 2014

Na sezon jesienno-zimowy proponujemy wam nie tylko klasyczne, zielone modele. W nadchodzących sezonach bardzo modne będą te w intensywnych kolorach. Jednak równie fajnie sprawdzą się zabawne nadruki - nie zawsze przecież musimy być bardzo poważne.

Nam bardzo podobają się parki w granatowym kolorze, elegancja w sportowym stylu. Kochamy taki look!

