paprocki&brzozowski na wiosnę i lato 2015

Jest szał! duet paprocki&brzozowski połączył kreatywne siły z Zuzą Krajewską i Michałem Kusiem. Efekt? Sesja doskonała! Seksowna, pięknie wulgarna, a ubrania z wiosenno-letniej kolekcji - warte grzechu. paprocki&brzozowski latem 2015 postawili na zmysłowe koronki, architektoniczne falbany, sukienki z głębokimi dekoltami i kroje podkreślające talię. Miks klasyki i nowoczesności.

Reklama

Zależy nam na tym, aby kobieta czuła się kobietą, aby była sensualna ale jednocześnie romantyczna. Takie skrajności lubimy najbardziej. Kontrasty! Wyrazistość i niedopowiedzenie. Nie chcemy przebierać kobiet w wyimaginowane postaci, chcemy podkreślać ich atrybuty i dodawać pewności siebie. Ubrania są dla kobiet, nie odwrotnie.

- mówi Mariusz Brzozowski



W kolekcji paprocki&brzozowski na wiosnę i lato 2015 to bardzo kobiece propozycje zarówno na oficjalne spotkania jak i wielkie wyjścia. Klasyczne fasony przełamuje tu nowoczesna asymetria i ostra kolorystyka - oprócz czerni, bieli pojawił się soczysty żółty. I to właśnie on nadaje całości pikanterii. Kochamy i chcemy mieć wszystko z nowej kolekcji duetu. A wy?

Kredyty do sesji:

zdjęcia: Zuza Krajewska/ LAF | modelka: Maddie/ Model Plus | stylizacja: Michał Kuś | make up: Wilson/Warsaw Creatives | hair: Michał Bielecki/Warsaw Creatives | produkcja: paprocki&brzozowski

Reklama

Więcej mody z polską metką:

Tiffi - kolekcja z Natalią Siwiec w roli głównej

The Odder Side - nowa kolekcja

Natalia Jaroszewska w stylu boho