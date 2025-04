Motyw panterki od dawna inspirował projektantów mody. I chociaż kiedyś był symbolem kiczu, dziś wraca do łask i to w odświeżonej, kolorowej wersji. Sprawdź, jakie niekonwencjonalne zwierzęce printy są hitem sezonu.

Reklama

Różowa pantera

Jeśli masz niecodzienny temperament i łączysz w sobie zarówno cechy "słodkiej, grzecznej dziewczynki" jak i tajemniczą, dziką zmysłowość, to różowa panterka jest stworzona właśnie dla ciebie. Zainwestuj w różową chustę w cętki, która idealnie spisze się podczas jesiennych dni. Dla nieco bardziej odważnych dziewczyn polecamy sukienki z akcentem w kolorze fuksji oraz panterką. Takie niekonwencjonalne zestawienie barw oraz zwierzęcego wzoru sprawi, że będziesz czuła się indywidualnie i modnie!

Jeśli jednak wyjście na miasto w różowej panterce jest dla ciebie wyczynem nie do wykonania, wybierz jeden akcent ze swojego stroju i postaw na zwierzęcy print. Torebka z "dzikim" wzorem w połączeniu z intensywnym albo pudrowym różem są prawdziwym must have sezonu. Do tego dobierz ciemny płaszcz albo sweter.

Buty w cętki

Kto powiedział, że buty muszą być proste i nudne? Proponujemy wam zestawienie panterki z ulubionym kolorem. Nam szczególnie do gustu przypadły wygodne, niebieskie trampki w cętki. Do tego dobierz dżinsy albo ciemne legginsy i modną w tym sezonie tunikę.

Dla eleganckich kobiet proponujemy zaś szpilki z klasyczną panterką w zestawie z ciemną sukienką oraz czarną torebką, na której obowiązkowo musi pojawić się ten sam, zwierzęcy motyw. Taki look sprawdzi się zarówno w pracy, jak i podczas kolacji z ukochanym.

Zwierzęce dodatki

Nie zapomnij o modnych dodatkach. Tutaj również rządzi kolorowa panterka. Postaw na duże okulary przeciwsłoneczne z oprawkami w panterkę. Nadchodzącą jesień przywitaj modną parasolką. Znajdź taką, w której rolę główną gra panterka. Nie tylko nie dasz się zaskoczyć chłodnej i deszczowej pogodzie, ale i będziesz czuła się trendy. Aby zaakcentować swój charakter, odwagę i nowoczesność wybierz perfumę Playboy Fragrances Play It Wild. Zapach zamknięty został w fantastycznym flakoniku w panterkę z uszami króliczka. Woda świetnie sprawdzi się w pracy, na uczelni czy podczas randki. Dzięki jej lekkiej i odświeżającej formule, będziesz pełna energii oraz dzikiej radości.

Reklama

Zainspiruj się naszymi propozycjami.