Pan tu nie stał to łódzka marka, która od lat buduje rzeszę klientów. Klientów, których urzekł zamysł marki, powrót do polskich korzeni i tradycji. Jednak jak wszystko tak i Pan tu nie stał ewoluuje i tworzy coraz lepsze kolekcje. Najnowsza to powrót do początku...na wieś.

Kolekcja „Agroturystyka” przywodzi na myśl sielankową atmosferę łąk i pól. Romantyczne, zakotwiczone w naszym krajobrazie motywy – mlecze, sitowie, bociany na mokradłach, pomidory czy... buraki przywołują na myśl wakacje na wsi. W takim też miejscu odbyła się sesja zdjęciowa – bezpretensjonalna, nietuzinkowa, a zarazem tak oczywista, jak niezaprzeczalne uroki wsi.

Inspirowały nas niczym nieskrępowane wakacje na polskiej wsi. Wieś trochę już uprzemysłowiona, ale wciąż dzika: z jednej strony typowy przystanek PKS-u, a z drugiej strony szuwary, które od wieków pozostają takie same. Jeziora wolne od motorówek i wielkomiejskiego hałasu, świetne domowe jedzenie przyrządzane z lokalnych upraw pomidorów i kontakt z przyrodą.

- specjalnie dla Polki.pl Justyna Burzyńska, Pan tu nie stał

fot. Sonia Szóstak

Bestsellerami kolekcji „Agroturystyka” marki Pan tu nie stał okazały się koszulka w bociany (69 zł), topy z wzorami pomidorów, rowerem wodnym, burakiem cukrowym i dzikiem (59 zł), a także damska długa koszula-tunika w mlecze (169 zł) i bluza w bociany (189 zł).

Kolekcja jest dostępna w sklepach stacjonarnych marki w Warszawie, Krakowie i Łodzi oraz w sklepie online.

