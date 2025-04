Marka Oysho to mistrz w tworzeniu kolekcji, które udoskonalą nam czas spędzany w domu. Wspaniałe piżamki i dodatki tj. kapcie, czy szlafroki to fantastyczny pomysł również jako prezent dla bliskiej osoby. Jednak marka to nie tylko ubrania do domu, ale i cała seria elementów bieliźnianych, które utrzymane są w najgorętszych trendach.

Reklama

Modna kolekcja Oysho na zimowe dni

W tym sezonie hiszpańska sieciówka stawia na koronki. Jeśli chodzi o biustonosze to odchodzi od fiszbin i wkładek, na rzecz seksownych i delikatnych modeli bez zbędnych "ulepszaczy". W sklepach znajdziecie również modne body, które często zastępuje bieliznę w tradycyjnym tego słowa znaczeniu. A na koniec kolorystyka. Mamy to wspaniałe biele i granaty. Klasyka ponad wszystko!

Reklama

Więcej modnych ubrań i dodatków na zimę:

Zimowe stylizacje od Mango

Swetry na 3 sposoby - stylista radzi

Pastelowe swetry - przegląd