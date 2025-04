Marka Oysho już wiosną przenosi nas w wakacyjne klimaty. Najnowsza kolekcja tej hiszpańskiej marki na wiosnę 2014 to miks dwóch kolorów. Granat i biały to klasyczne połączenie, które chyba nigdy nie wyjdzie z mody. Ten marynistyczny motyw łączy się z orientalnymi inspiracjami, co widać we wzorze chusty.

Oprócz tego w sklepach marki znajdziecie klasyczne bluzki i topy w prążki, wygodne dresy i komplety, które sprawią, że będziecie się czuły komfortowo nie tylko u siebie w domu. Zobaczcie całą kolekcję Oysho na wiosnę 2014 zaglądając do naszej galerii.

