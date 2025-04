W sezonie wiosna-lato 2015 powracają i umacniają swoją pozycję inspiracje latami 70. To przeszłości sięgają również projektanci Oysho, którzy przygotowali dla swoich klientek specjalną linię Beachwear. Zobaczcie, co w niej znajdziecie!

Oysho na wiosnę i lato 2015

W najnowszych propozycjach tej hiszpańskiej sieciówki dominują ubrania wykonane z naturalnych tkanin, dopasowujących się do sylwetki - bawełny i lnu, które kontrastują z szydełkowanymi dzianinami.

Widać również wyraźne inspiracje stylem safari. Nie mogło zabraknąć również obowiązkowego w tym sezonie denimu. Znajdziecie go w propozycjach przeznaczonych do noszenia, na co dzień - ogrodniczkach, koszulach bez rękawów czy spodniach typu palazzo. Kolorystyka utrzymana jest w spokojnej tonacji czerni, bieli, beżu i khaki. Dodatkowym urozmaiceniem całości są zwierzęce motywy i pojawiające się w każdym wiosenno-letnim sezonie marynarskie paski.

