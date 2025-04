Oysho, podobnie jak inne marki przygotowało specjalną ofertę na Święta 2014. Hiszpańska sieciówka przedstawiła właśnie najnowszą kolekcję świąteczną, która sprawdzi się w tym czasie, a do tego może być inspiracją do gwiazdkowych zakupów. W końcu piękny komplet bielizny to zawsze świetne wyjście.



Oysho - kolekcja na Święta 2014

Jak się można było spodziewać, tematem przewodnim najnowsze linii są urokliwe koronki, oraz stonowane, klimatyczne odcienie czerni, czerwieni i granatu. Oprócz klasycznych zestawów sieciówka proponuje wciąż modne body i koszulki nocne. W sklepach marki znajdziecie zarówno zabudowane modele, jak i skąpe, bardziej seksowne propozycje. Dla każdego coś dobrego!

