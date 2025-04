Otwarcie Ecco Kids Shop w Polsce

W ostatnią sobotę, 6 września 2008 roku, w warszawskiej Arkadii, Igor Falecki – genialny sześciolatek i najmłodszy perkusista na świecie, dokonał oficjalnego otwarcia czwartego sklepu ECCO Kids Shop w Polsce.

Reklama

W uroczystym otwarciu udział wzięły również: Ilona Felicjańska z rodziną, Omena

Mensa z córką Vanessą i Anna Samusionek z córeczką Angeliką. Igor nie tylko przeciął czerwoną wstęgę, ale także dał niezapomniany koncert.

ECCO, znany duński producent obuwia, otworzył kolejny sklep, stworzony z myślą o najmłodszych.

W warszawskim Centrum Handlowym Arkadia genialny sześcioletni perkusista Igor Falecki otworzył czwarty ECCO Kids Shop w Polsce.

Parter Arkadii został opanowany przez uśmiechnięte i rozbawione dzieciaki, które chętnie korzystały

z atrakcji przygotowanych przez ECCO. Maluchy ochoczo brały udział w lekcjach tańca na boso, wielkim zaangażowaniem uczyły się gry na perkusji oraz szalały w rytm muzyki na matach tanecznych.

Igor Falecki - wybitny sześciolatek, znany na całym świecie ze swej profesjonalnej gry na perkusji

z wielkim entuzjazmem przeciął purpurową wstęgę. Punktem kulminacyjnym otwarcia był koncert Igora. Jego występ zrobił ogromne wrażenie na licznie zgromadzonej widowni, która z zapartym tchem podziwiała talent chłopca.

Podczas otwarcia ECCO Kids Shop nie zabrakło także znanych i lubianych gwiazd wraz ze swoimi pociechami. Imprezę swoją obecnością uświetniły: modelka Ilona Felicjańska z mężem i synami – Maćkiem i Adasiem, prezenterka telewizyjna Omena Mensa z córką Vanessą oraz aktorka Anna Samusionek z córeczką Angeliką. Dzieciaki wybrały dla siebie buty z najnowszej kolekcji ECCO Kids – dziewczynkom spodobały się buty ECCO z bajecznymi wzorami, zaś chłopcy zachwycili się butami zostawiającymi ślady węża.

Bajeczny sklep ECCO Kids mieści się na pierwszym piętrze Centrum Handlowego Arkadia.

Reklama

Sklep ECCO Kids to wyjątkowe miejsce, w którym dzieci czują swobodnie i są radosne bowiem panująca tam rzeczywistość dostosowana jest do ich potrzeb. W sklepie znajdują się meble dopasowane do wzrostu małych klientów: małe krzesełka i kolorowe miękkie pufy; niskie schodki, które służą także do zabawy; lustra, umieszczone na poziomie wzroku dzieci oraz telewizor, który przyciąga maluchy ich ulubionymi bajkami. Wszystko po to, by w komfortowych warunkach barwnego otoczenia rodzice mogli kupić maluchom obuwie.