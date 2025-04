Otul się pięknem Miran… kuś i śpij spokojnie…

Mimo tego, iż do kalendarzowej jesieni zostało nam kilka dni możemy się przekonać, że za oknami zagościła już u nas na dobre. Niska temperatura, deszcz i zimny wiatr to coś, czego niestety nie lubimy. Jak pozbyć się złej aury i wywołać uśmiech na swych twarzyczkach?

Nasza propozycja to oczywiście zakupy - bo co lepiej wprowadza w pozytywny nastrój nas, Kobiety, jak nie zakupy? Idealną propozycją jest najnowsza kolekcja 2009 marki Miran, którą na pewno będzie zachwycony także niejeden mężczyzna - Bo jak można nie nacieszyć oka widząc swoją Kobietę w pięknej bieliźnie nocnej?

Miran to producent bielizny nocnej zarówno dla kobiet jak i mężczyzn. Firma ta jest przykładem tego, że bielizna nocna produkowana w Polsce posiada doskonałą jakość, bogactwo fasonów i piękna formę, dzięki zastosowaniu w produkcji wysokiej klasy surowców, jakimi są między innymi satyna i zmysłowe koronki.

Każda z nas, Kobie,t jest inna, dlatego też w proponowanych kompletach Miran dominują dwa style, jeden z nich nieco cukierkowy dla Pań ceniących sobie żywe barwy, wyszukany krój, czy frywolne kokardki i mieszanin tiulów i satyny. Można go zauważyć w króciutkich koszulkach, czy komplecikach. Drugi styl z kolei eksponuje nieco stonowane kolory z dodatkami kontrastowych koronek dla Pań ceniących sobie klasykę i wyrafinowanie.

Jeśli chodzi o styl pierwszy Miran, z naszej strony proponujemy komplecik 650. Komplet jest dostępny w trzech kolorach: amarant, turkus oraz jasna oliwka. Lekka jak piórko, przepełniona letnimi kolorami koszulka, sprawi, że z pewnością wspomnisz najlepsze chwile lata. Do kompletu polecamy szalenie urocze szorty, wykonane całkowicie z satyny, marszczone u góry oraz na nogawkach. Koszulka z szortami tworzy niezapomniany komplet, który powinien znaleźć się w szafie każdej kobiety, która chce odkryć w sobie nutkę dziewczęcej niewinności.

W przypadku Pań ceniących sobie bieliznę nocną nieco bardziej ekskluzywną, czyli w stylu drugim, proponujemy model haleczki 657. Koszulka dostępna jest w czterech kolorach do wyboru, mianowicie połączenie czerwonej lub fioletowej satyny z dodatkami czarnej koronki, oraz połączenie cyklamenowego różu lub chabrowej satyny z białą koronką. Haleczka do połowy uda, w której króluje zmysłowość i oryginalność. Posiada odkryte plecy i przepiękną elastyczną koronkę. Jej atutem są podwójne ramiączka z regulacją.

Komplet 642 z kolei przeznaczony jest dla Kobiet kochających kusić.

Krótka koszulka w całości jest wykonana z transparentnego, czarnego tiulu z dodatkami koloru morskiego. Miseczki profilowane zdobi trójkolorowy haft w postaci kwiatów. Ramiona eksponują cieniutkie ramiączka zdobione. Boczki koszulki zostały zalotnie wycięte, obszyte jak w przypadku ramiączek. Dół zdobi podwójna falbanka - jedna w kolorze czarnym, druga natomiast w kolorze morskim w urocze czarne groszki. W komplecie tiulowe czarne stringi.

Dla kobiet od bardzo dawna bielizna, przede wszystkim nocna, spełnia rolę najlepszej przyjaciółki… Kolekcja bielizny Miranu przepełniona jest pasją i harmonią, z pewnością zachwyci każdą z Pań i ośmieli niejednego Pana.