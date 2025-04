Otul się na zimę

Mimo że każdy narzeka na zimę, krótkie dni i brak słońca, w głębi duszy z niecierpliwością wyczekujemy pierwszego śniegu! Dlatego jeśli pewnego grudniowego poranka widok za oknem zdominuje biały puch, powinniśmy być w pełni przygotowani na śnieżną bitwę lub romantyczny spacer.



Zimowe stylizacje to najbardziej przytulne i pozwalające na szaleństwo zestawy w roku. Zima, to jedyny okres, kiedy bez skrępowania nosimy zabawne czapki, rękawice z dwoma palcami i wielkie, futrzane buty. Naczelną zasadą towarzyszącą kompletowaniu stylizacji jest oczywiście ciepło! Typowe "ogrzewające" materiały to futra, kożuchy, moher i wełna, które razem tworzą świetne kombinacje. Ich faktury i różne grubości doskonale się uzupełniają, wyglądając przy tym stylowo i zaskakująco dziewczęco. Tej zimy dalej obowiązuje zasada ubierania się na cebulkę, co znacznie ułatwia oversize’owy trend. Obszerne płaszcze potrafią ukryć warstwy koszulek, swetrów i marynarek, zachowując przy tym kształt i klasę. Ciepłe swetry i golfy są prawdziwymi perełkami grudniowych looków. Oryginalne fasony, ciekawe wzory i różne style dzierganych pulowerów sprawiają, że są one doskonałą górą zarówno do eleganckich spódnic, jak i spodni typu boyfriend. Zima zasługuje również na odrobinę koloru! Rubinowe czerwienie, głęboka zieleń i musztardowa żółć to sposób na ożywienie czarnych i szarych zestawów.

Kropką nad "i" zimowych stylizacji są futrzane wykończenia. Obszycia kapturów i rękawów, pompony i rękawiczki to uroczy i funkcjonalny dodatek, szczególnie na wyprawę na sanki lub łyżwy! Skrzypiący pod nogami śnieg i lodowe tafle pokrywające chodniki stanowią prawdziwe wyzwanie dla butów. Jeśli zamiast łyżew i nart wybieramy obcasy, to masywne i antypoślizgowe. Bezpieczniej jednak postawić na płaskie botki, oficerki lub ocieplane zimowce i zaprzyjaźnić się z mroźną zimą, która z pewnością pozostanie z nami przez kilka miesięcy.

Zima, wbrew pozorom, daje szerokie pole do popisu w doborze stylizacji. Korzystajmy z tego czasu i podczas mroźnych dni i wieczorów zaszalejmy z kolorami, fakturami oraz zabawnymi dodatkami!