Wczoraj w nocy, w wieku 82 lat zmarł Oscar de la Renta. Jeden z najsłynniejszych projektantów mody na świecie odszedł w swojej rezydencji w Kent w stanie Connecticut. Ikona mody i wspaniały twórca jest opłakiwany przez nie tylko branżę, ale i miłośniczki jego projektantów na całym globie...

Odszedł wielki projektant mody - Oscar de la Renta

Amerykański designer, latynoskiego pochodzenia (urodzony na Dominikanie), zdobywał swój warsztat w Europie, między innymi w Hiszpanii i Francji, gdzie pracował dla Cristóbala Balenciagi i Lanvin. Ubierał największe gwiazdy współczesności, a pierwszy raz wypłynął na szerokie wody jako projektant strojów Jaqueline Kennedy. To właśnie dzięki jego talentowi, ówczesna żona amerykańskiego prezydenta do dziś uznawana jest za jedną z najlepiej ubranych kobiet w historii. Do ciekawostek należy też to, że Oscar de la Renta jako jeden z niewielu projektantów mody był heteroseksualny.

Zaprojektował suknię ślubną żonie George'a Clooney'a

W 2006 roku zdiagnozowano u niego raka, z którego udało mu się wyleczyć. Nawrót choroby okazał się jednak fatalny. 20 października świat stracił wspaniałego artystę i jednego z najlepszych projektantów mody w historii.