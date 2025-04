Orsay już prezentuje swoją kolekcję na wiosnę i lato 2014. Co znajdziemy w kolekcji? Jak zwykle marka proponuje nam sporo miejskiego szyku, idealnego do stworzenia stylizacji do pracy. Jak zwykle Orsay romansuje też ze stylem casualowym w odsłonie boho. Ale to nie koniec...

Reklama

Jakie światowe trendy znajdziemy w sklepach Orsay?

Marka wychodzi też naprzeciw modzie lansowanej przez światowych projektantów. Z wielkich hitów nowego sezonu zobaczymy tu modne wzory, takie jak kwiatki, kropki i paski. Pojawi się też hitowa kolorystyka, na przykład duża ilość modnej bieli. A materiały? Równie trendowe. Znajdziemy tu chociażby koronkę i przezroczystości...

Reklama

Zobaczcie więcej wiosennych propozycji:



Paski i słoneczny żółty w H&M

Retro i sportowy szyk w Simple

Wiosenne Mohito oczami bloggerek