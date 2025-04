Orsay kolekcja jesień-zima 2017/2018

Dopiero zaczyna się lato, a my już pokazujemy wam kolekcję na sezon jesień-zima, ale niestety takie są prawa rynku. W świecie mody wszystko dzieje się znacznie szybciej.

Jesień-zima 2017/2018 według Orsay

Sezon jesień-zima 2017/2018 upłynie pod znakiem stylu retro w rockowej aranżacji. Dominować będą kwiatowe motywy, rozkloszowane rękawy i gorsetowe paski.

Kolorystyka jest bardzo zróżnicowana i każda z was znajdzie coś dla siebie. Pastele współgrają z żółtymi tonacjami i mocną czerwienią, kratę zdobią perły, a skórzanym elementom towarzyszą ćwieki. Do tego kamienie, hafty, futra i aksamit - w końcu moda na luksus w stylu vintage nadal trwa.

W najnowszej kolekcji marki Orsay znajdzie się również coś dla wielbicielek stylu prosto z amerykańskiego liceum - kurtki bejsbolówki, koszulki z dużymi literami i sukienki ze sportowymi pasami.

Niepokorne romantyczki na pewno pokochają stylizacje w stylu glamour (są urozmaicone militarnymi akcentami militarnymi) i propozycje w odcieniach różu, przełamane nowoczesnym, sportowym sznytem.

5 hitów z jesienno-zimowej kolekcji marki Orsay

My postanowiłyśmy wybrać 5 hitów z najnowszej kolekcji marki Orsay. To jest oczywiście bardzo subiektywna lista, ale naszym zdaniem te ubrania będą hitem. Jesteśmy zachwycone łososiowym beretem z ozdobnym haftem - to doskonałe uzupełnienie jesiennych stylizacji.

1. Szary płaszcz w kratę Orsay, cena, ok. 239,99 zł; 2. Czarna kurtka Orsay, cena, ok. 199,99 zł; 3. Beret Orsay, cena, ok. 69,99 zł; 4. Czarna sukienka Orsay, cena, ok. 159,99 zł; 5. Torebka na ramię Orsay, cena, ok. 99,99 zł

Czarna sukienka zdobiona kwiatowym motywem będzie świetnie wyglądała z kozakami z kolano i czarnym futerkiem. Szary płaszcz to klasyk, który będzie modny nawet za kilka lat - taka inwestycja zawsze się opłaca.

