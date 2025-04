Mamy dla was przegląd niezwykle kobiecych, ołówkowych spódnic z najnowszych, jesienno-zimowych kolekcji. Taki model kocha m.in. Jennifer Lopez. Nic dziwnego! Przecież doskonale podkreśla jej seksowne krągłości. Jeżeli nie możecie pochwalić się taką sylwetką nie musicie się przejmować. To fason, który wygląda dobrze na większości sylwetek.

Reklama

Sposób na ołówkową spódnicę

Według nas najlepiej wygląda w duecie z luźnym sweterkiem. To dobre rozwiązanie, jeżeli chcecie ukryć zbędne kilogramy. Jeżeli jesteście dumne ze swojej sylwetki to koszulę lub t-shirt włóżcie do środka. To dla was za mało? Łączcie ją z krótkimi topami i sweterkami.

Reklama

Poznajcie więcej modnych nowości na jesień:



Modne budrysówki na mroźne dni

Najmodniejsze marynarki na jesień 2014

Pastelowe sweterki na chłodne dni