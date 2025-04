Ołówkowe spódnice midi hitem gwiazd: jak je stylizować?

fot. ONS/ kolaż we-dwoje.pl

Spódnice midi od jakiegoś czasu są hitem. Wypierają długość mini która królowała jeszcze do niedawna. Teraz prawdziwie "high fashion" są spódnice za kolano!



Długość midi w ołówkowym fasonie to klasyczny, ultrakobiecy i bardzo seksowny krój. Nosiły go przecież takie ikony piękna jak Marylin Monroe czy Brigitte Bardot. Współcześnie nabierają nieco bardziej luźnego charakteru, uzupełnione o elementy stylu sportowego, albo nowoczesne kroje, jak crop top.

Jak nosić tego typu spódnice, by wyglądać w nich fantastycznie i modnie? Sposobów jest wiele.

Jeśli jesteś smukła i wysoka , śmiało noś obcisłe spódnice midi do krótkich bluzeczek - crop topów. To najmodniejszy sposób na stylizowanie ołówkowych spódnic .

, śmiało noś obcisłe spódnice midi do krótkich bluzeczek - crop topów. To najmodniejszy sposób na stylizowanie . Jeśli chcesz zakryć wystający brzuszek postaw na dłuższą, oversizeową bluzkę, tunikę albo sweterek (do bioder). Obcisła spódnica wyeksponuje tylko to, co chcesz pokazać, a góra stroju całkowicie zakryje oponkę.

postaw na dłuższą, oversizeową bluzkę, tunikę albo sweterek (do bioder). Obcisła spódnica wyeksponuje tylko to, co chcesz pokazać, a góra stroju całkowicie zakryje oponkę. Uważasz, że twoje biodra są zbyt szerokie, ale za to masz smukły brzuch? Postaw na marynarkę oversize. Noś ją rozpiętą, tak by zakrywała nieco biodra, ale też poprzez rozpięcie eksponowała biust i talię w obcisłej bluzce.

Zobacz jak robią to gwiazdy!

Kim Kardashian



Kim Kardashian

Kim jest bardzo zgrabna i ponętna, ale nie ma małego rozmiaru. Na ołówkową midi i crop top narzuciła oversizeowy płaszcz i zakryła szerokie biodra. Nada jednak wygląda bardzo sexi!

fot. ONS

Ada Fijał



Ada Fijał

Ada ma fantastyczną sylwetkę. Mimo to lubi eksperymentować z modą i na spódnicę midi założyła długi sweter. To świetna opcja dla tych kobiet, które chcą ukryć niezbyt smukły brzuch i talię.

fot. ONS

Miranda Kerr



Miranda Kerr

Jest zgrabniutka i bardzo szczupła. Może pozwolić sobie na jasną i wzorzystą stylizację z ołówkową midi. Fantastyczny zestaw!

fot. ONS

Ola Kisio



Ola Kisio

Ola Kisio nie jest chudzielcem, ale jest smukła i zgrabna. Mimo to, dodała sobie luzu wkładając do ołówkowej midi długą bluzę. Świetny, eklektyczny look!

fot. ONS

Katarzyna Kępka



Katarzyna Kępka

Prezenterka postawiła na wyjątkowo modny metaliczny błysk. W spódnicy projektu Rihanny dla Riveri Island i czarnym crop topie wyglądała sexi, nietuzinkowo, ale i młodzieńczo.

fot. ONS

Malwina Wędzikowska



Malwina Wędzikowska

Styliska lubi wyglądać kobieco, ale i fashion. Postawiła na czarny total look z crop topem z wycięciami. Look diwy z lat 90-tych przełamała awangardową fryzurą i nowoczesnym makijażem. Cudnie!

fot. ONS