Olga Bołądź jakiś czas temu całkowicie zmieniła styl. Zaczęła nosić boskie stylizacje od polskich projektantów i pokazywać na medialnych eventach. Potem miała trochę gorszy moment, gdy próbowała ograć styl hippie, jednak teraz wraca do normy w najnowszym looku rodem z H&M Studio na jesień i zimę 2015/2016.

Reklama

Olga Bołądź nosi projekty H&M Studio

Coraz bardziej znana aktorka na premierę nowego serialu Polsatu „Skazane” wybrała skórzany kombinezon oraz buty, bluzkę i top z jesiennej ekskluzywnej kolekcji H&M Studio na jesień i zimę 2015/2016.

#najlepszysklad #skazane#girls jak zwykle cud, miód i latte👑💗💍💎 Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika Olga (@olgaboladz) 4 Sie, 2015 o 10:42 PDT

Trzeba przyznać, że tym razem look jej się udał. Wyglądała modnie, stylowo i na luzie. Pastelowy pedicure i biała torebka na długim pasku sprawił, że całość świetnie ze sobą grała. Na koniec tylko delikatny makijaż i look niemal doskonały gotowy. Fajnie, że Olga Bołądź zrezygnowała z tradycyjnej sukienki i szpilek na rzecz czegoś innego. Jednak jej look można z łatwością kopiować i wykorzystywać na co dzień.

Reklama

Więcej mody w stylu gwiazd:

8 stylizacyjnych trików Marilyn Monroe

Ubierz się jak Zuzanna Bijoch

Casualowy look na lato wg Reese Witherspoon