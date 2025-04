Ola Szwed, która niedawno chwaliła się pierścionkiem zaręczynowym od jakiegoś czasu może również prezentować swój zaokrąglony brzuszek. Młoda aktorka pojawiła się ostatnio na premierze najnowszej, 3. części "Hobbita". Aktorka postawiła na czerń i długość mini. Obcisła sukienka w połączeniu ze smokingową marynarką i mocnymi dodatkami wyglądała świetnie. Zatem mamy dla was pomysł na ciążowy look w jak najlepszym stylu.

Reklama

Ubierz się jak Ola Szwed w ciąży

Czarną marynarkę znajdziecie w sklepach F&F, zaś sukienkę w H&M. Złoty zegarek, którym uzupełniłyśmy look pochodzi z zimowej kolekcji Guess, a pomadka w niecodziennym kolorze z nowej linii limitowanej MAC Cosmetics. Czarne szpilki na niewysokim obcasie pochodzą z New Yorkera, a kopertówka z Zary. Do tego delikatny naszyjnik z Mango i look gotowy. Podoba się wam?

Reklama

Więcej mody w stylu polskich gwiazd:

Hanna Lis i horrendalnie drogie dodatki

Szarości i czerń w wersji Edyty Herbuś

Khloe vs. Kim Kardashian - pojedynek