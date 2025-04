Okulary przeciwsłoneczne z polaryzacją to letni must have. Chronią oczy przed szkodliwym promieniowaniem UV, odbijają odblaski, a do tego są szalenie stylowe. Zastanawiasz się, jakie są zalety soczewek polaryzacyjnych? Szukasz dobrej jakości, modnych okularów na lato? Przeczytaj artykuł!

Okulary z polaryzacją niwelują poziome promienie słoneczne, które powstają w skutek odbijania się światła od podłoża, śniegu, tafli wody, maski samochodu lub innych powierzchni. Przepuszczają jedynie promienie pionowe, dzięki czemu widzimy w nich ostry, wyraźny obraz.

Zalety:

Usuwają odblaski , dzięki czemu zwiększają komfort widzenia. Jest to szczególnie ważne w czasie prowadzenia samochodu, podczas uprawiania sportów na świeżym powietrzu itp.

Niwelują mrużenie oczu , co zapobiega powstawaniu przedwczesnych zmarszczek.

Chronią oczy przed promieniowaniem słonecznym UVA, UVB i UVC oraz rozwojem potencjalnych chorób. Są szczególnie polecane osobom nadwrażliwym na światło słoneczne.

Stylowe i praktyczne okulary przeciwsłoneczne na lato 2019 powinny mieć polaryzację. W modzie jest nie tylko styl, ale przede wszystkim zdrowie. Producenci coraz częściej oferują modele, które łączą te dwie cechy.

W tym sezonie na topie są m.in.:

pilotki,

okulary typu wayfarer,

lenonki,

lustrzanki.

Najmodniejsze modele okularów z polaryzacją znajdziesz na następnych stronach!

