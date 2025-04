Ogrodniczki były modne w latach 90-tych... Noszono je do bufiastych, koronkowych bluzek i espadryli, w stylu country. Teraz wyzbywają się dawnego, sielskiego charakteru i stają się bardziej fashion. Jak je nosić modnie i szykownie?

Ogrodniczki - jak je nosić w sezonie wiosna-lato 2014?

Donna Karan proponuje nosić dżinsowe ogrodniczki do szpilek i klasycznego trencza. Wielu projektantów inspirując się tym krojem stworzyło też spodnie typu palazzo z górą jak w klasycznych ogrodniczkach, albo nawet sukienki tego typu. Jedno jest pewne. Dodatki do ogrodniczek dobieramy teraz glamourowo - efekt ma być kobiecy, sexy, ale na luzie... A gdzie w ogóle szukać tego kroju? Znalazłyśmy dla was 23 modele ze znanych sklepów. Choć wcale nie było łatwo!

Zobaczcie nasz przegląd ogrodniczek: