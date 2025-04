Wraz z odrodzeniem mody lat 90., do trendów wracają też ogrodniczki. To jeden z tych elementów garderoby, co do którego zdania są podzielone. Niektórzy oskarżają je o to, że nie mają nic wspólnego z seksapilem i klasą oraz kojarzą je wyłącznie z mundurem majsterkowiczów. Inni z kolei - uwielbiają ogrodniczki za wszechstronność i komfort, chętnie wykorzystują je w swoich stylizacjach, niezależnie od tego, czy są akurat w trendach, czy nie. Wielką słabość do ogrodniczek mają gwiazdy (m.in. Jennifer Lopez i Heidi Klum) oraz projektanci, którzy często uwzględniają je w swoich kolekcjach. Nie poprzestają jednak na klasycznych, denimowych modelach i kombinują przy tkaninach, wzorach i kształtach. Możesz wybierać spośród mocno dopasowanych modeli lub w stylu boyfriend, jeansowych lub lnianych, długich lub w wersji mikro.

Reklama

Jeśli nie jesteś do nich przekonana, może zmienisz podejście w tym roku i dodasz je na swoją wakacyjną listę zakupów. Uwierz, ogrodniczki uratują każdy dzień, kiedy nie będziesz miała pomysłu, jak się ubrać i będą najwygodniejszą rzeczą w szafie. Założysz je dosłownie wszędzie — do pracy, na rower, na plażę, a nawet na elegancki bankiet. Wszystko zależy z czym je zestawisz i jaki model wybierzesz. Zobacz, gdzie znajdziesz modne ogrodniczki na lato 2022.

Spis treści:

Ogrodniczki w kolorze niebieskiego denimu z szeroką nogawką to najlepszy wybór, jeśli chcesz dopiero wskoczyć w trend. Pokochasz je za wygodę i za łatwość w stylizacji. Możesz założyć do nich dosłownie wszystko: t-shirt, crop top lub koszulę oversize.

Szorty jeansowe na lato 2022: 6 modnych propozycji, które podkreślą talię i maksymalnie wydłużą nogi

fot. Jeansowe ogrodniczki Zara, cena: 199 zł/materiały prasowe

Romantyczne i dziewczęce ogrodniczki w kwiatowy print świetnie odnajdą się na wakacyjnych piknikach i wieczornych spacerach po promenadzie. Uzupełnij je białym topem i sandałami.

fot. Ogrodniczki w kwiaty Zara, cena: 199 zł/materiały prasowe

Jeśli denimowe ogrodniczki cię nie przekonują, co powiesz na sztruksowe w kolorze lodów waniliowych? Ciekawy model znajdziesz w sklepie Tally Weijl. Założysz je nie tylko latem, ale też w chłodniejszych miesiącach.

Ażurowe swetry wiosna-lato 2022: 5 najmodniejszych, które będziesz chciała nosić na okrągło

fot. Sztruksowe ogrodniczki Tally Weijl, cena: 169,99 zł/materiały prasowe

Kto powiedział, że ogrodniczki nie mają nic wspólnego z elegancją? Te, które w swojej ofercie ma marka Ipekyol, doskonale wypadną podczas oficjalnych spotkań. Dodaj do nich luźną, białą koszulę i sandały na obcasie.

fot. Ogrodniczki Ipekyol, cena: 679 zł/materiały prasowe

Krótkie ogrodniczki o luźniejszym kroju to klasyk na lato. Pomogą ci przetrwać największe upały. Założysz je, gdy będziesz załatwiać sprawy na mieście, na letni festiwal i na wieczorny wypad do baru z przyjaciółmi.

fot. Krótkie ogrodniczki Tommy Jeans, cena: ok. 540 zł/materiały prasowe

Czytaj także:

Sukienki dzianinowe wiosna-lato 2022: 5 najlepszych propozycji z sieciówek na słoneczne dni

Koszule oversize na lato 2022: 5 inspiracji na modny look

Reklama

Szukasz modnych i niedrogich ubrań? Wykorzystaj do Answear kod rabatowy, a za najmodniejszy look zapłacisz dużo mniej!