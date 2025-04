Organizatorzy OFF Fashion, którego XIII edycja odbędzie się w dniach 24-25 maja 2013 Kielcach, dbają o to by uczestnicy konkursu mieli o co walczyć. Wiedzą, że wyjątkowe nagrody twórczo motywują młodych projektantów, którzy często rekrutują się ze środowisk awangardowych i dopiero stoją u progu kariery. Dobra sława konkursu, a także kreatorska pasja oraz chęć realizacji marzeń i zawodowych planów sprawia, że projektanci chętnie zjeżdżają do Kielc. Magdalena Kusztal, dyrektor Kieleckiego Centrum Kultury i organizator konkursu mówi: doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, jak ciężko jest wystartować w branży mody, dlatego robimy wszystko, by nasz konkurs i nagrody jakie można w nim zdobyć były dla uczestników atrakcyjne. I rzeczywiście, na modowej mapie Polski próżno szukać podobnej imprezy, która obfitowałaby w równie atrakcyjny program i wartościowe nagrody. W tym roku pula nagród pieniężnych przyznawanych laureatom trzech głównych miejsc w konkursie wynosi 24 tysiące złotych, z czego zdobywca 1. miejsca zgarnia aż 15 tysięcy zł. Jest to kwota, która nie tylko daje zwycięzcy ogromną satysfakcję, ale przede wszystkim ułatwia mu samodzielny krok w świat mody – wyjaśnia dyrektor Kusztal. Kolejni laureaci otrzymają odpowiednio 6 i 3 tysiące zł.

Pieniądze to nie wszystko, liczy się także prestiż. Oprócz nagród pieniężnych najzdolniejsi projektanci powalczą o wystawienie swojej kolekcji na pokazie Warsaw Fashion Street organizowanym przez Dorotę Wróblewską oraz o stypendium do jednej z najbardziej uznanych szkół projektowania ubioru (o szczegółach organizator poinformuje wkrótce). Międzynarodowy splendor gwarantuje z kolei zaprezentowanie projektu podczas pokazu pokonkursowego, jaki odbędzie się 20 czerwca i którego współorganizatorem jest Dom Polski Wschodniej w Brukseli.

Każdego roku do organizatorów konkursu OFF Fashion wpływa blisko dwa tysiące zgłoszeń od projektantów z Polski i Europy. Impreza obfituje w setki awangardowych kreacji, dziesiątki pokazów mody, wystaw, koncertów. Do tego oferuje spotkania z najważniejszymi postaciami polskiej sceny modowej i zagranicznymi ekspertami, którzy wyszkolili zastępy młodych designerów. OFF Fashion – Międzynarodowy Konkurs dla Projektantów i Entuzjastów Mody obywa się w Kielcach dwa razu w roku – wiosną i jesienią. Hasło przewodnie XIII edycji konkursu – „Ambasadorzy” – odnosi się do lokalnego dress code'u, czyli stylu będącego wypadkową kultury i tradycji obowiązującej w regionach, których reprezentantami są uczestnicy zgłaszający się do konkursu.

fot. Paweł Szczeciński

Prace uczestników konkursu ocenia profesjonalne jury, w którym zasiądą tej wiosny: prof. Barbara Hanuszkiewicz z katedry projektowania ubioru ASP w Łodzi, projektancki duet Marcin Paprocki i Mariusz Brzozowski, stylista Tomasz Jacyków, a także promotorka mody Dorota Wróblewska, redaktor mody Wojciech Grzybała, fotografka Lidia Popiel, dziennikarz Michał Zaczyński oraz projektanci Halina Zawadzka i Mariusz Przybylski, jak również współpracująca z konkursem od lat Connie Veaver – wykładowczyni duńskiej uczelni TEKO Design&Business.

Oprócz nagród regulaminowych swoje wyróżnienia dla najlepszych projektów mogą przyznać także sponsorzy i media patronujące konkursowi wg zasad jednolitych dla wszystkich. Pełną listę nagród oraz regulamin i kartę zgłoszeniową do konkursu znaleźć można na www.offfashion.eu . Zgłoszenia przyjmowane są do 6 maja 2013.

