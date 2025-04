Ostatni tydzień czerwca obfitował wieloma wydarzeniami towarzyskimi. Gwiazdy tłumnie pojawiały się na większości pokazów mody, prezentacjach i koncertach. Większość z nich postawiła na letnie looki, gdzie prym wiodły kolor, połysk i wzory kwiatowe. Nie każda z nich poradziła sobie ze stylizacją. Kto tym razem zaliczył wpadkę, a kto będzie inspiracją dla was?

Aneta Zając



Wygrana w „Tańcu z gwiazdami” i nowy wizerunek Anety to główny temat tabloidów. Aktorka postanowiła wykorzystać swoje 5 minut i częściej bywa na salonach. Niestety z bardzo mizernym skutkiem jeżeli chodzi o wygląd. Zniekształcająca sylwetkę sukienka, tandetny naszyjnik i koczek w stylu weselnym to zdecydowanie największy koszmar ostatnich tygodni.

Edyta Górniak



Edyta na koncercie Radia Zet i Dwójki zaprezentowała się w świetnym nowoczesnym i bardzo seksownym zestawie. Ołówkowa spódnica w kwiaty połączona z czarną ramoneską i pomarańczowymi szpilkami to idealny zestaw na letnie imprezy. Plus należy się również za świeży i naturalny makijaż.

Patricka Kazali

Nie wiem dlaczego gwiazdy tak usilnie próbują nosić ubrania w metalicznym odcieniu błękitu. Niestety sukienka z tej tkaniny powinna być szyta na miarę, ponieważ jest zbyt sztywna i często dodaje kilogramów. W przypadku Kazadi nie jest jeszcze tak tragicznie, ale mimo to sukienka dodała centymetrów w talii.

Karolina Malinowska

Mówi się, że ładnej kobiecie we wszystkim ładnie. Niestety brzydkie i niekształtne ubrania nie obronią nawet zawodowe modelki. Szorty oversize do kolan połączone z krótkim topem dały bardzo ciężki efekt. Tego lata zdecydowanie wybieraj krótsze szorty, które idealnie wyglądają z białym t-shirtem i swetrem typu oversize.

Magda Steczkowska

Fuksja to zdecydowanie najbardziej twarzowy kolor tego lata. Idealnie pasuje do blondynek, jak i brunetek. Magda Steczkowska na pokazie Łukasza Jemioła przyćmiła kilkadziesiąt gwiazd stawiając na suknie długości maxi i minimalizm w dodatkach. W takim wydaniu śmiało możesz pójść na przyjęcie, jak również na spacer po plaży.

Marysia Sadowska

„Co za dużo to nie zdrowo”. Marysia chyba zapomniała o tym powiedzeniu przybywając na pokaz Łukasza Jemioła w bardzo zabawnym „przebraniu”. Bluza z połyskiem, czarno-biała spódnica i dziwne buciki kompletnie do niej nie pasują. Plus za piękny makijaż i naturalne włosy.