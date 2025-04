Jak w każdym tygodniu, w stolicy odbyło się wiele imprez modowych, premier i prezentacji. Na każdej z nich swoje stylizacje zaprezentowało kilkadziesiąt gwiazd i celebrytek. Ubrać się źle jest łatwo, ale żeby zachwycić to już duży wysiłek. Przemyślane stylizacje często przygotowywane są z dużym wyprzedzeniem, aby każdy detal się zgadzał. Kto tym razem wygrał pojedynek?

Reklama

Zosia Ślotała

Kratka to absolutny HIT tego sezonu. Doskonale zastosowała ją w formie sukienki Zosia. Kilka odpiętych guzików, zaznaczona talia i długość do połowy uda idealnie podkreśliły atuty stylistki. Całość uzupełnia duża torba z frędzlami i ciekawe szpilki.

Maja Bohosiewicz

Buduar jest trendy, ale przekroczyć granicę jest bardzo łatwo. Niestety Maja nie popisała się odkrywając niemal całą bieliznę spod białej sukni. Wyszło bardzo wulgarnie i w złym guście. Dodatki również odstają od całości.

Dorota Gardias

Widok Doroty Gardias podczas Gali Polacy z Werwą to zdecydowanie najlepsza stylizacja ostatniego miesiąca. Tutaj wszystko jest idealne. Różowa suknia doskonale pasuje do jej figury i urody. Do tego piękny makijaż, fryzura i kolczyki dały nieskazitelny efekt.

Mariola Bojarska-Ferenc

Znajomość własnej sylwetki to duży atut każdej kobiety. Niestety Pani Mariola zapomniała, że jej talia nie jest doskonała. Wybór sukienki imitującej skórę z odciętą talią i rozchodzącymi się guzikami w biuście jeszcze bardziej podkreśliły niedoskonałości. O wiele lepiej Pani Marioli w luźnych, krótkich tunikach, które pokazują jej piękne nogi.

Doda Rabczewska

Doda w wydaniu glamour to uczta dla oczu. Sukienka z najnowszej kolekcji Tomaotomo jest bardzo kobieca, a dzięki ciekawym wzorom szalenie trendy. Wokalistka swój look uzupełniła idealnym makijażem i fryzurą, a także torebką, która została obita tą samą tkaniną co jej kreacja.

Paulina Drażba

Reklama

To już nie pierwszy raz, kiedy dziennikarka zalicza wpadkę na salonach. Czarna sukienka tuba wygląda bardzo biednie. Nie obroniły jej również pozostałe części garderoby. Barania kamizelka najlepiej sprawdzi się w tatrzańskiej karczmie, a kozaki do połowy uda zdecydowanie lepiej prezentują się na Madonnie podczas jej koncertów.