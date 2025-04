Za nami już tygodnie mody najważniejszych stolic i metropolii! Tak więc czas podsumować ciekawsze trendy? Jednym z nich będzie styl na... księżniczkę! Same zobaczcie!

Objętość, powabność i kunszt przyświecały nie jednemu trendowi na wiosnę - lato 2012! Jedną z ciekawszych propozycji będzie styl na tzw. księżniczkę - spódnice w bajecznej objętości królują u największych projektantów. Jeśli tobie również podobają się takowe kreacje, pamiętaj o umiarze. Skromna lub dziewczęca góra będzie najbardziej odpowiednia do tego typu stylizacji. Projektanci również kreowali subtelny look względem fryzur oraz makijaży. Zobacz, co ciekawego panowało na wybiegach poszczególnych domów mody.

[CMS_PAGE_BREAK:Carolina Herrera]

Carolina Herrera

Carolina Herrera wiosna/lato 2012

Dom mody Caroliny Herrery zaproponował suknie, które oprócz bajecznych krojów posiadały niezwykłe dodatki. Co ciekawe, oprócz drobnych diamencików, znalazły się na nich rożnego rodzaju cieniowania, asymetrie i linie, które optycznie wysmuklały kobieca sylwetkę. Do tego modelki prezentowały skromne, schludne uczesania na styl hiszpański. Warte uwagi były również makijaże - bardzo zmysłowe i kobiece.

Zobacz całość pokazu:

Carolina Herrera 2012

Carolina Herrera 2012

[CMS_PAGE_BREAK:Christian Siriano]

Christian Siriano

Christian Siriano wiosna/lato 2012

Kolejny pokaz obfitował w młodzieżowe połączenia. Modelki prezentowały nie tylko ciekawe kreacje, ale również bardzo piękne i dziewczęce makijaże. Złoto-żółte cienie, rumiane policzki oraz usta przeciągnięte błyszczykiem wyglądały bardzo powabnie. Zwróćmy uwagę na zestawienie prostych bluzek z niezwykłymi eleganckimi dołami, pełnymi marszczeń i drobnych detali w postaci falbanek.

Zobacz całość pokazu:

Christian Siriano 2012

Christian Siriano 2012

[CMS_PAGE_BREAK:Oscar de la Renta]

Oscar de la Renta

Oscar de la Renta wiosna/lato 2012

Oscar de la Renta postawił na przepych i kunszt godny prawdziwej księżniczki. Kreacje posiadały nie tylko niezwykłe objętościowe spódnice, ale również delikatne gorsety wykonane z koronek. Oprócz tego istotne były soczyste kolory - żółci, czerwieni oraz zieleni. Na koniec pokazu można było podziwiać masywne suknie rodem z zamieszkałych czasów dworskich w prostych konwencjach.

Zobacz całość pokazu:

Oscar de la Renta 2012

Oscar de la Renta 2012

[CMS_PAGE_BREAK:John Galliano]

John Galliano

John Galliano wiosna/lato 2012

Niezwykły pokaz przypadł również na dom mody Johna Galliano. Mimo drobnych kontrowersji, jakie ostatnio przykuwały uwagę bardziej niż same projekty, pokaz wiosna/lato 2012 okazał się zjawiskiem nieprzeciętnym. Kreacje mieniły się stylami szkolnymi oraz motywami księżniczki. Było sporo kratek, jeszcze więcej przezroczystości oraz mnóstwo uroczych dodatków.

Zobacz całość pokazu:

John Galliano 2012

John Galliano 2012

[CMS_PAGE_BREAK:Jason Wu]

Jason Wu

Jason Wu wiosna/lato 2012

Podczas pokazu Jasona Wu nie brakowało soczystych kolorów. Kreacje były bardzo kobiece i zawierały spora doże prostoty, zwłaszcza w górnych elementach. Pojawiały się cekiny, falbanki i marszczenia. Oprócz doskonałej kolekcji można było podziwiać bardzo zmysłowe makijaże - usta w subtelnej pomarańczy, przeciągnie błyszczykiem wyglądały obłędnie.

Zobacz całość pokazu:

Jason Wu 2012

Jason Wu 2012

