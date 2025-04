'O bag' – Nowy trend wśród gwiazd!

Modne, funkcjonalne i już rozpoznawalne – takie właśnie są torby ‘O bag’. Marka, która na Polskim rynku gości od kilku miesięcy już zdążyła podbić serca Polek.



Pomysł na torbę narodził się we Włoszech, po to by dostarczać oryginalne i designerskie produkty dla młodych, kreatywnych ludzi oraz inspirować ich do podkreślenia swojego wyjątkowego stylu. W sprzedaży dostępna jest szeroka gama kolorystyczna toreb, której pielęgnacja ogranicza się zaledwie do użycia wody i mydła! ‘O bag’ posiada możliwość łączenia różnych elementów (uchwytów, części głównej i wewnętrznej), a w kolekcji zimowej - futrzanych bądź wełnianych opasek. ‘O bag’ w swojej prostocie oraz wykonaniu z najwyższych jakościowo materiałów, stał się absolutnym hitem nr.1 wśród polskich gwiazd: Natalia Siwiec, Kasia Cichopek, Karolina Szostak, Kasia Tusk, Agnieszka Szulim, Kasia Zielińska, Iza Janachowska oraz trendsetterka Ewa Wojciechowska!

Niewątpliwym atutem toreb ‘O bag’ jest połączenie jakości z designem. Główna część każdej torby wykonana jest z tworzywa EVA – miękkiego i wytrzymałego, przypominającego gumę- dzięki któremu torby są miłe w dotyku, wodoodporne i niezwykle lekkie. Szeroka gama kolorystyczna to paleta 20 odcieni, dostępna zarówno w rozmiarach normal, jak i mini. Sukcesem ‘O bag’, jest możliwość samodzielnego dobrania akcesoriów, które stworzą niepowtarzalny model torby. Dostępne uchwyty zrobione są z różnokolorowej skóry naturalnej, eko, lakierowanej czy sznurka marynarskiego. Torbę można wyposażyć o dodatkowe akcesoria: kieszonki, organizery, czy też nowość na rynku - futrzane bądź wełniane opaski, które nadają idealnie zimowy look..

‘O bag’ zawsze i wszędzie! Twoja torebka może się zmieniać razem z Tobą. Spotkanie biznesowe, wieczór z przyjaciółmi, czy też wakacyjne plażowanie – ‘O bag’ może towarzyszyć Ci wszędzie! Zmieniaj uchwyty, opaski i dobierz odpowiedni kolor tworząc model, który będzie idealny na każdą okazję.