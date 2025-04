Przed wami 5 newsów, które w tym tygodniu uznałyśmy za najciekawsze. Wiemy już kto zastąpi Jeremiego Scotta w projektowaniu dla adidas Originals oraz co nowego na polskim podwórku. Nowe kolekcji polskich marek, a do tego międzynarodowa szansa polskiego designera. Dowiedzcie się więcej już teraz z naszego MODOgramu Polki.pl!

1. Mary Katrantzou zaprojektuje dla adidas Originals

Brytyjska designerka i królowa printów zaprojektuje specjalną kolekcję dla adidas Originals. Projekty w ramach adidas Originals by Mary Katrantzou będą bazowały na charakterystycznych dla Katrantzou, pełnych barw i kontrastów, wzorach. Kolekcja będzie dostępna w sprzedaży w listopadzie 2014 roku, podobnie jak ta zaprojektowana przez Alexandra Wanga dla H&M.

2. Kolejna ikona polskiej pop kultury dla Bytom

W najnowszej kolekcji Bytom "The Culture Icons" będzie można zobaczyć Marka Hłaskę. To właśnie on zastąpi Zbigniewa Cybulskiego, którego mogłyśmy "kupować" w zeszłym sezonie. Jak oceniacie ten wybór?

3. Ex Johny''eggo Deppa wraca na salony

41-letnia Vanessa Paradis wraca na salony. Była ukochana Johnny''ego Deppa na długo zniknęła z radarów jednak teraz wraca ze zdwojoną siłą. Wymieniona na "nowszy model", a raczej na Amber Heard gwiazda właśnie wystąpiła w filmie "Casanova po Przejściach" u boku Woodiego Allena, Sharon Stone i Johna Torturro, a jej twarz nie schodzi z modowych okładek. Oby tak dalej!

4. Polski projektant w międzynarodowym konkursie

28-letni Michael Hekmat reprezentuje nasz kraj w międzynarodowym konkursie C&A - Re-Imagine Design Challenge 2014. Polski projektant walczy z kolegami po fachu z Belgii, Turcji, Niemiec, czy Hiszpanii. Zadaniem 9 uczestników jest zinterpretowanie klasycznych ubrań C&A z ostatniego stulecia przy zastosowaniu przyjaznych środowisku materiałów. Głosowanie trwa na do 11 maja wyłącznie na Facebooku C&A. Zachęcamy do składania głosów na zdolnego rodaka!

5. Poznaj 6 modeli nowych torebek Sabriny Pilewicz

Wczoraj podczas konferencji prasowej Sabrina Pilewicz zaprezentowała swoją najnowszą kolekcję torebek. La Vita e Bella składa się z 6 modeli (na zdjęciu powyżej), wszystkie zaś występują w wielu wariantach kolorystycznych. Poznajcie zatem: Napoli, Bari, Monopoli, Bologna, Genova i Venezia. Ceny zaczynają się od 600 złotych, My już je kochamy, a wy?

