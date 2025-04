Już niedługo startują przeceny, jednak póki co sprawdziłyśmy co słychać w sklepach popularnych sieciówek. Wybrałyśmy 15 hitów, które zwróciły naszą szczególną uwagę. Dwurzędowy płaszcz w kolorze karmelowym to nasz hit z H&M, zaś beżowa kurtka w futerkiem to propozycja z River Island. Mamy dla was ten modne buty - przede wszystkim botki i szpilki, które sprawdzą się podczas świątecznych okazji.

Zimowe nowości z sieciówek

W sklepach H&M znajdziecie szałowy komplet z szerokimi spodniami i oversize'owym swetrem. Swietny total look na chłodne dni dla trendsetterki. Do tego bardzo spodobały nam się poprzecierane boyfriendy z Topshop, stylowy kuferek z Zary i cienki sweterek ozdobiony ciekawą podszewką z River Island. A co jeszcze trafiło do naszego zestawienia? Sprawdźcie same!

