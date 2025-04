Obecnie trwają sezonowe wyprzedaże, ale mimo to na sklepowych półkach pojawiają się nowe ubrania i dodatki. Dlatego dzisiaj mamy dla was dużo letnich propozycji, ale pojawiają się również pierwsze cuchy na jesień 2015. Jesteście ciekawe? Zajrzyjcie do naszej galerii poniżej!

Nowości z sieciówek - lipiec 2015

W naszym zestawieniu na lipiec znajdziecie m.in. szarą bluzkę z krótkimi rękawami, która zdobiona jest połyskującymi cekinami. Pojawiła się również szałowa spódnica zdobiona bardzo modnymi w tym sezonie frędzlami. W oko wpadły nam także wyszywane szorty, które z powodzeniem mogą być dominującym elementem całej stylizacji.

Niestety w sklepach jest już coraz mniej propozycji na upalne letnie dni, dlatego w naszej galerii znajdziecie również coś na początek jesieni. Nam bardzo podoba się kamizelka z kożuszkiem, czarne botki na stabilnym obcasie i ciepły szalik w stonowanych odcieniach szarości i brązu. To klasyki, które będą modne również w następnym sezonie.

