Nowe ciuchy bez wydawania fortuny

Czy zdobycie nowych ciuchów bez wydawania dużej ilości pieniędzy jest możliwe? Sprawdź 4 niezawodne sposoby! Może o nich wiesz, ale nie myślałaś, że ty też możesz tego spróbować. Teraz nawet gwiazdy chwalą się takimi metodami. To bardzo proste.



1. Ubrania z drugiej ręki



Kupowanie ubrań i dodatków z drugiej ręki to nowy trend wśród kobiet w różnym wieku. Coraz więcej polskich i zagranicznych gwiazd przyznaje, że ich oryginalne kreacje pochodzą z second handów. Niektóre z nich nawet lansują taką modę. Można pójść ich śladem i w ten sposób zdobyć niepowtarzalne ubrania, torebki i inne dodatki. Do wyboru masz second handy tradycyjne albo internetowe, gdzie można kupować i sprzedawać rzeczy używane. Takie internetowe sklepy i platformy to dobre miejsce dla tych osób, które chcą szybko, o dowolnej porze, w domowym zaciszu pooglądać i kupić ubrania z drugiej ręki.

Dodatkowo, w przeciwieństwie do tradycyjnego second handu, każda rzecz jest wyeksponowana i łatwo zorientować się w ofercie. To właśnie tam można znaleźć rzeczy znanych marek, oryginalne wzory a także rzeczy ręcznie robione. Kolejny plus takich zakupów? Wśród rzeczy z drugiej ręki wystawianych na sprzedaż można znaleźć też te zupełnie nowe, jeszcze z metką - to najczęściej nieprzemyślane zakupy, albo nietrafione prezenty.

Ale moda z drugiej ręki to nie tylko second handy. Coraz popularniejsze są też tzw. swapy, czyli wymiany rzeczy. Bez trudu znajdziesz w Internecie informacje o tym, gdzie w danym mieście lub okolicy będą organizowane takie wymiany. Możesz też sama zorganizować swap wśród znajomych i powymieniać się ubraniami i dodatkami.

2. Outlety i końcówki kolekcji



Lubisz polować na cenowe okazje? Wcale nie musisz czekać na posezonowe wyprzedaże, bo w wielu miastach działają sklepy, które przez cały rok oferują przecenione rzeczy różnych marek, a w dużych miastach funkcjonują też całe outletowe galerie. Można kupić tam rzeczy tańsze nawet o kilkadziesiąt procent. Jednak takie sklepy nie zawsze oferują pełną rozmiarówkę.

3. Zrób to sama



Nie musisz kończyć kursu krawieckiego, by spróbować tej metody na zdobycie oryginalnych ubrań i dodatków. Czasem wystarczą niewielkie przeróbki – doszycie czegoś, połączenie, wyhaftowanie czy dodanie oryginalnych guzików, by twoja „stara” bluzka, sweter albo torebka zyskała drugie modowe życie. Nie masz na czym sprawdzić swoich umiejętności? To nie problem. Wiele kobiet kupuje używane ubrania i dodatki, by potem móc je po swojemu przerobić i otrzymać niepowtarzalną rzecz.

4. Kupowanie na spółkę



To idealne rozwiązanie jeśli masz siostrę lub przyjaciółkę o podobnej figurze i rozmiarze. Kupując ubrania albo torebki na spółkę, koszt zakupu nie jest tak duży, bo rozkłada się na dwie osoby. Z tą metodą jest jednak związane pewne ryzyko – sprawdzi się tylko wówczas, gdy jesteś pewna, że posiadanie wspólnych rzeczy oraz ustalanie co i kiedy każda z was będzie nosić nie wywoła między wami kłótni.

Który z tych sposobów na tanie ciuchy jest twoim zdaniem najlepszy?

