Postaw na kolor!



Marka postawiła w tym sezonie na kolor, dlatego w kolekcji znajdziemy ubrania w odcieniach czerwieni, kobaltu, szarości, żółci i khaki Ubrania są niezwykle różnorodne, dlatego w tym sezonie zdecyduj się na markę Unisono!

Szałowy look z Unisono



Aby stworzyć szałowy letni look możesz skorzystać z bogatej oferty propozycji. I nie chodzi tu tylko o wielki wybór kolorów, lecz także o bogactwo dostępnych wzorów i modeli ubrań. Dlatego wybierz długie tuniki w kolorze szarości lub nasyconej, pastelowej czerwieni, które jednocześnie ukryją Twoje mankamenty. Jeśli natomiast lubisz swobodne stroje, postaw na casualowe, dłuższe sukienki w odcieniach żółci lub intensywnego niebieskiego.



Styl hippie i romantyczny



Ubrania od Unisono to nie tylko styl swobodny, hippie, country, lecz także styl romantyczny. Prezentują go czarne sukienki i kurteczki, które można spokojnie założyć do pracy i na randkę, a także kimonowe płaszcze w odcieniach fioletowego i granatu. W kolekcji znajdziemy także pikowane kurteczki w kolorze pomarańczowym oraz nieśmiertelne dżinsowe spodnie.

Wyróżnij się z tłumu!



Chcesz ubrać się zarówno casual, jak i na wyjątkowe okazje np. romantyczny spacer z ukochanym? Dzięki bogatej kolorystyce strojów od Unisono nie będziesz „szarą myszką” i wyróżnisz się z tłumu. Wybierz markę Unisono i pozwól pomalować swój świat dzięki nowej, wiosenno-letniej kolekcji!

