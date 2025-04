Czas spędzony nad wodą zawsze jest wyjątkowy. Niezależnie od tego, czy uprawiasz sporty wodne, pływasz amatorsko, czy tez po prostu lubisz wygrzewać się w słońcu nad zbiornikiem, podstawą do udanego czasu na plaży jest odpowiedni strój kąpielowy. Co znaczy odpowiedni? Przede wszystkim dopasowany do rodzaju aktywności, a także do twojej sylwetki i wygody. Równie ważny jest materiał, z jakiego jest wykonany. Powinien być szybkoschnący, a jednocześnie przyjemny dla ciała. Potrzebujesz nowego stroju? Poznaj nową kolekcję strojów kąpielowych Olaian, dostępnych w sieci sklepów sportowych Decathlon! Co oferuje linia?

Nowoczesność z myślą o fanach sportów wodnych

Olaian to nowa marka, w ofercie której znajdziesz nie tylko stroje kąpielowe, ale także akcesoria sportowe. Powstała z myślą o miłośnikach surfingu, bodyboardingu, a także skimboardingu. Ten rodzaj aktywności wymaga stroju, który zapewni nie tylko wygodę i swobodę ruchów, ale także stabilność: nie może przecież pęknąć ani przesuwać się na ciele podczas gwałtownych ruchów. Produkty marki od samego początku przechodziły najbardziej wymagające testy – siedziba znajduje się w Hendaye nad Zatoką Biskajską, gdzie we francuskich kurortach rodzi się i testowany jest każdy pomysł związany z umileniem aktywności w wodzie. Owocem tego połączenia są niepowtarzalne stroje kąpielowe i akcesoria, wśród których każdy miłośnik sportów wodnych znajdzie coś dla siebie!

Linia dla wymagających kobiet

W ofercie marki znajdziesz kostiumy dedykowane dla aktywnych kobiet, na każdym stopniu zaawansowania. Linia dla początkujących oferuje kostiumy bardziej odkrywające ciało, które zapewnią komfort przy aktywności, jednocześnie nadając się doskonale do opalania. Dla kobiet średniozaawansowanych w sportach wodnych, firma przygotowała kostiumy zapewniające największy komfort na desce, jednocześnie pięknie eksponujące sylwetkę. Dla profesjonalistek przeznaczone są stroje z linii Ekspert, które gwarantują wygodę i największa możliwą stabilizację podczas każdej wodnej aktywności, dzięki mocnym gumkom.

Egzotyczne motywy na letnie podboje

Stroje kąpielowe Olaian by Decathlon doskonale łączą sportową, profesjonalną wygodę, z niezwykle kobiecymi motywami. Tegoroczna kolekcja zainspirowana została światem roślin: motywy tropikalnych roślin zdobią nie tylko stroje, ale także deski surfingowe, ręczniki oraz japonki. Dzięki temu bez problemu złożysz dopasowany motywami zestaw! Wszystkie elementy dostępne są w radosnych, żywych kolorach: fiolecie, zieleni, turkusie, pomarańczowym, niebieskim, różowym, a także klasycznym czarnym. W ofercie marki znajdziesz również ciepłe i chłonne poncza – nie tylko okryjesz nimi ramiona, ale także łatwo zmienisz piankę na kostium.

Co wyróżnia markę Olaian spośród innych?

Twoim zmartwieniem jest niedoskonała sylwetka, przez co wstydzisz się pokazać na plaży lub masz problem z doborem odpowiedniego kroju kostiumu? Olaian by Decathlon oferuje kroje stworzone z myślą o każdym rodzaju sylwetki. Biustonosze, obok swojego sportowego charakteru, doskonale podtrzymują biust, nie krępując ruchów. Różne fasony dostępne są w tej samej kolorystyce, dzięki czemu bez problemu do stanika dobierzesz dół o kroju, jaki najbardziej ci odpowiada! Prócz klasycznych strojów bikini, w ofercie znajdziesz również wygodne kostiumy jednoczęściowe.

Olaian z myślą o mężczyznach

W bogatej i nietuzinkowej ofercie Olaian, każdy mężczyzna znajdzie odpowiednie dla siebie ubrania i akcesoria kąpielowe. Wygodne spodenki do surfingu, zapewniające nie tylko wygodę, ale także cieszące oko najmodniejszymi printami, przewiewne buty plażone, a także praktyczne i szybko schnące japonki w wielu kolorach – lato zaczyna się w Decathlon!

