Przyznaję się - to nie jest nowa długość, spodnie z nogawkami o tej długości były modne w latach 50. i 80. zeszłego stulecia. W tym już od kilku sezonów nieśmiało pojawiały się na wybiegach i na szafiarkach, nie tylko tych polskich. Ale jeśli chodzi o polską ulicę, to dopiero niedawno stały się na niej widoczne.

Co to znaczy długość 7/8? W skrócie - spodnie z lekko przykrótkimi nogawkami. Przykrótkimi, czyli takimi sięgającymi maksymalnie w okolice kostki. Ten fason najlepiej wygląda, gdy nogawki są wąskie lub zwężane. Druga opcja to spodnie marchewy - czyli dość obszerne w biodrach (zaszewki, itp.) i z przykrótkimi nogawkami zwężającymi się ku dołowi.

Zasadniczo takie spodnie lepiej wyglądają na szczupłych dziewczynach o chłopięcej figurze. Ale od każdej zasady są wyjątki - spodnie o nieco męskiej linii i prostych, niezwężanych nogawkach dobrze będą wyglądać także i na bardziej kobiecych figurach. Spodnie o wąskich nogawkach doskonale wyglądać będą z tuniką lub dłuższą marynarką (zasłaniającą newralgiczne miejsca).

Przykrótkie czy podwinięte? Spodnie z podwiniętymi nogawkami to prawdziwy hit street-fashion. Moim zdaniem to pochodna mody na przykrótkie spodnie - jeśli chcesz mieć spodnie z nogawkami 7/8, a nie masz takich w szafie, to zamiast skracać nogawki, wystarczy je podwinąć.

Przykrótkie nogawki skracają optycznie nogi - jeśli ci to bardzo przeszkadza, noś takie spodnie z butami na wysokich obcasach. Ale moim zdaniem spodnie z nogawkami 7/8 wyglądają doskonale z butami na płaskim obcasie - z balerinkami (bardzo w stylu lat 50.) lub wiązanymi trzewikami w męskim stylu (tzw. oksfordy).

Innym sposobem na wydłużenie sylwetki są spodnie z podwyższoną talią. Możesz też założyć górę w tym samym kolorze, co spodnie - wtedy optycznie skrócone nogi nie będą się zbytnio rzucać w oczy. W sklepach znajdziesz też jeansy damskie w dużych rozmiarach oraz rurki damskie ciemne.

Co na górę? Co tylko zechcesz! Traktuj spodnie z nogawkami 7/8 tak samo jak traktujesz czarne cygaretki lub dżinsowe rurki - w większości stylizacji zmiana jednych spodni na drugie nie sprawi problemu. Moim zdaniem najlepiej wypadają w wersji rockowej (z t-shirtem, marynarką lub skórzaną kurtką) lub wieczorowej (z wysokimi obcasami i błyszczącym topem).

