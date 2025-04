Reklama

Niewinne żarty, komentarze, które bolą. Zawstydzanie kobiet nadal jest zjawiskiem powszechnie akceptowalnym. I chociaż niektórym wydaje się, że stereotypy to już przeszłość, bo żyjemy w XXI wieku, to realia pokazują coś zupełnie innego. Woman shaming to codzienność — poniżanie, ocenianie, niewybredne opiniowanie. Skutki mogą być naprawdę poważne.

To dlatego marka Answer.LAB wraz z przedstawicielami mediów i znanymi Polakami tworzy koalicję. Jej celem jest dążenie do równości płci i walka z seksizmem. #NoShameCoalition to sprzeciw wobec obraźliwych komentarzy na temat wyglądu, wyborów życiowych i osiągnięć, które są kierowane w stronę kobiet. Dołączysz?

Zawstydzanie kobiet, obraźliwe komentarze, podważanie życiowych wyborów czy osiągnięć prowadzi do uciszania, niedoceniania ich umiejętności w wielu obszarach życia społecznego. Marnujemy w ten sposób ważny społecznie potencjał kobiet.(..) Obarcza się kobiety odpowiedzialnością, ale jednocześnie podcina skrzydła i sprawia, że się wycofują. Dlatego właśnie women shaming zasługuje naszym zdaniem na największą krytykę – mówi Agnieszka Pruchnik, brand dyrektorka Answear.LAB.

90% kobiet usłyszało słowa krytyki na temat swojego wyglądu

Badanie przeprowadzone na zlecenie agencji Clue PR pokazuje jasno — kobiety zmagają się z nieustannym ocenianiem i z reguły nie są to pozytywne opinie. 63% kobiet zetknęło się z krytyką lub ocenianiem ich samych bądź innych kobiet, natomiast 90% usłyszało słowa krytyki na temat swojego wyglądu albo sposobu wychowania dzieci.

Analiza social mediów

Marka Answear wraz z Clue PR przeprowadziła analizę ponad 7,5 tysiąca tekstów na portalach i 7,6 tysiąca komentarzy na forach, Instagramie, Facebooku czy Twitterze opublikowanych tylko od początku tego roku (od stycznia do września 2023). Efekty mogą zaskoczyć. Umniejszające, ośmieszające komentarze dotyczące wyglądu czy innych sfer życia kobiet, głównie znanych Polek, stanowią ponad połowę przeanalizowanych opinii. Marka Answer.LAB mówi temu stanowczo "STOP"!

Wzywamy do działań na rzecz zaprzestania zawstydzania kobiet. Rozpowszechnianie wiadomości poniżających kobiety prowadzi do ich uprzedmiotowienia, uciszania, niedoceniania ich umiejętności i opinii, niszczenia ich reputacji, zmusza do dostosowywania się. W końcu sprawia, że czują się bezbronne i wycofują się z życia społecznego - czytamy w deklaracji marki Answer.LAB.



fot. Mat. prasowe

Kto przyłączył się do #NoShameCoalition?

Do akcji dołączyły media oraz znane i cenione osoby, między innymi Lidia Popiel, Ewa Gawryluk, rysowniczka — Lainey Molnar oraz inne kobiety mające odwagę zabrać głos w tej słusznej sprawie. A to dopiero początek. Koalicja jest otwarta dla wszystkich, którzy chcą poprzeć sprawę.

Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na stronę: https://noshame.answear.com/.